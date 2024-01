¿En qué invirtió Wendy Guevara los 4 millones que gano en ‘La Casa de los Famosos’?

Wendy Guevara ha aumentado su popularidad luego de que participara y quedara como ganadora en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, obteniendo de esta manera el premio de 4 millones de pesos por decisión del público. Tras su triunfo, muchos se han cuestionado en qué se ha gastado la famosa esta fortuna, por lo que ahora, te revelaremos el misterio.

Y es que, adicional de cubrir los gastos de su hogar y automóvil, la influencer mencionó sus planes de comprar terrenos en un futuro cercano. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre esta inversión, subrayó que sus finanzas han experimentado un impacto notable desde que recibió el premio.

“Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ya me voy a comprar unos terrenos, ya se me fue el dinero, ya se me fue el dinero, así son las cosas, pero la gente es bien pend... siempre, no digo que toda la gente, dice ‘ay cuatro millones ya anda bien subidita’, no mi amor, pues si tengo 30 años, a lo mejor la vida me regala más años, si Dios y eso no te ajusta, está padre sí...”, indicó la influencer en uno de sus en vivos.

Asimismo, la influencer expresó su conciencia acerca de la relevancia de ahorrar para el futuro, reconociendo que lo que posee actualmente puede no ser sostenible indefinidamente. A pesar de sus compromisos laborales y su agenda ocupada, ‘La Perdida’ aseguró que continúa trabajando arduamente y esforzándose por garantizar su estabilidad financiera.

“La vida te ayuda para mucho, pagué mi casa y todo y se te va, ¿qué tiene?, pero para eso sigo trabajando, sigo ahorrando, trato de ahorrar ahorita, sigo en put..., estoy desvelada, me duermo en los aeropuertos”, concluyó.

De esta manera, Wendy Guevara demuestra que, a pesar de las alteraciones en sus planes, mantiene su atención en manejar su premio de manera responsable y estratégica, buscando así garantizar un futuro financiero sólido mientras avanza en su carrera en el ámbito del entretenimiento y las redes sociales.