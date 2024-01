Esposa del Mimoso comparte videos para demostrar que sí sufrió agresión

María Elena Delfín, esposa de Luis Antonio López ‘el Mimoso’, sigue firme con su denuncia y para comprobar que el abuso del que dice haber sido víctima ocurrió realmente, compartió un par de videos de las cámaras de seguridad de su hogar.

A raíz de que el exvocalista de Banda El Recodo negó tales acusaciones, afirmando que su pareja se había enojado con él porque decidió recortarle el presupuesto que le daba para sus gastos, quiso vengarse de él inventándose que la golpeaba y maltrataba psicológicamente.

El cantante Luís Antonio López "Mimoso" cumple 41 años, nació #UnDiaComoHoy nació #UnDiaComoHoy 21 de noviembre de 1979 en Concordia, Sinaloa. pic.twitter.com/tRPB0PgUy3 — Raúl Brindis (@raulbrindis) November 21, 2020

Por si fuera poco, la empleada doméstica que trabajaba en casa de la pareja salió a respaldar a ‘el Mimoso’, asegurando que María Elena Delfín mentía, por lo que se ha visto presionada en comprobar su denuncia.

María Elena Delfín comparte dos clips de las cámaras de seguridad

María Elena Delfín se hizo con las grabaciones del día que ocurrió el maltrato físico y en uno de ellos se puede ver cómo su hermano sube corriendo las escaleras para llegar a su habitación.

La mujer explicó que la mayor parte de la violencia ocurrió en el dormitorio que compartía con Luis Antonio López ‘el Mimoso’, pero ahí no tienen cámaras. Las grabaciones datan del 30 de julio de 2023.

“Lástima que no teníamos cámara en nuestra recámara porque ahí es donde la violencia más grave sucedió. En estos fragmentos se alcanza a ver cómo mi hermano tuvo que intervenir porque ya su violencia llevaba tiempo escalando a raíz de su alcoholismo”, expresó María Elena Delfín.

En el segundo clip que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver como el hermano de la mujer intenta mediar entre ellos, sujetando al cantante para que no se le abalanzara.

“Ya estoy cansada de hablar de este tema. Ya no me interesa dar entrevistas. Yo le daré todo lo que tengo a las autoridades y que ellas resuelvan. Me gustaría dejar claro una vez más que si algo me sucede es responsabilidad de mi esposo”, escribió María Elena Delfín en su publicación.