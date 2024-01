“Está muy contento”, Verónica Castro dio detalles sobre la nueva novia de su hijo Cristian

Verónica Castro no estaría contenta con Cristian El cantante sería padre por cuarta vez. Su novia Maite Barra tendía dos meses de embarazo. (Instagram @cristiancastro / @vrocastroficial)

Cristian Castro sorprendió el pasado 13 de enero a sus seguidores con la noticia de su nueva novia. Se trata de la argentina Mariela Sánchez, quien trabaja en bienes raíces. El cantante se muestra feliz y enamorado en sus redes sociales, donde se desvive con fotos junto a su nuevo amor, pero ¿Qué piensa su madre Verónica Castro sobre la relación? La artista mexicana dio su visto bueno al romance y contó detalles de la historia de amor entre los dos tórtolos.

“Cristian ya me la presentó por teléfono… Está muy contento. La verdad lo veo feliz, y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado, le veo otra cara”, dijo Verónica castro al programa ‘Ventaneando’, según reseñó People en Español.

Destacó que “lo veo hasta que tiembla. Le da pena hasta dar besitos en la cámara, pero lo veo muy bien, gracias a Dios”.

Manifestó que mantiene comunicación con su nueva nuera, a quien considera ideal para su hijo, ya que es una mujer “hecha y derecha”, madre soltera de un hijo de 20 años y trabajadora. Considera que es lo que Cristian necesitaba.

“Está feliz. Los oigo, por la noche, cuando me hablan los dos y están haciendo planes. Van a viajar juntos y van a venir [a México], y van a hacer lo de la casa… Ella vende departamentos, vende casas. Le gusta mucho su trabajo. Entonces, creo que es una persona, que nosotros como artistas somos medio desordenados para nuestras cosas, le va a poner un orden”, indicó.

Resaltó que Mariela Sánchez le cae muy bien. “Creo que sí le hacía falta alguien que lo ordenara, que lo quisiera y que él se sintiera cómodo… Es una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosa, que tiene una carrera. No sé, está avanzada en todo. Es una mujer hecha y derecha, entonces, eso es lo necesitaba… Es una muchacha muy guapa, muy entera, muy mujer”.

Historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez

Verónica Castro no sólo habló sobre lo bien que le cae su nuera, sino que también contó detalles de cómo la conoció su hijo.

“Se conocieron, porque Cristian quería conseguir una casa para rentar porque iba a estar ahí, a trabajar”, reveló.

La actriz y cantante contó cómo se la presentó su hijo: “Me dijo: Mamá encontré a una chica que me encanta, que la quiero, que me gusta, es fulana de tal y te la presento. Te voy a abrir la pantalla’. Le digo ‘¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué guapa estás, qué bueno que le encontraste su casa, pero parece que encontró más que la casa’”.

Ante la pregunta de si cree que habrá boda, la madre de Cristian castro contestó: “Con lo fácil que es él, seguramente sí”.