JLo combina lujoso bolso de 200 mil dólares con sudadera y le llueven críticas: “no pegan”

Cada quien interpreta la moda a su manera, lo que incluye a una diva como JLo, quien sorprendió con su look en su más reciente aparición pública.

La intérprete de On the fllor nos tiene acostumbrados a usar prendas de lo más elegantes, pero lo que no le encajó a miles de internautas es que las combinara con otro tipo de piezas casuales y hasta de tipo urbano.

La extravagante combinación de JLo en su look que le trajo críticas

De acuerdo con People, las fotografías que han dado de qué hablar se tomaron a su llegada a París, por lo que JLo priorizó un look para estar cómoda sin importar las opiniones de terceros.

Siguiendo la línea del ‘sport chic’, la famosa vistió jeans y una sudadera, a la cual le puso encima un enorme abrigo de piel junto con una bolsa tipo Birkin de Hermes, una de las más exclusivas de todo el mundo.

De hecho, la misma fuente asegura que el modelo Himalaya que porta la cantante de raíces boricuas se llega a vender hasta en 200 mil dólares.

Su cartera elaborada de piel de cocodrilo fue combinada con zapatos bajos estilo deportivo, lo que confundió a muchos de sus fans en las redes sociales.

“Esa soy yo cuando salgo rápido y no sé qué ponerme”, “Parece un look improvisado”, “Se paró de la cama y eso fue lo que encontró de primero”, “No soy experta de moda pero esos dos estilos no pegan”, “Esa cartera espectacular no va con sudadera y menos con esos zapatos”, “Quiere elevar el look con el abrigo pero no queda bien”; fueron parte de las opiniones de los internautas.

Los expertos en moda, aseveran que este exclusivo y codiciado bolso es considerado uno de los más caros del mundo, pues tiene 30 centímetros de ancho confeccionado con la piel del exótico cocodrilo niloticus. Unas versiones hasta poseen diamantes.