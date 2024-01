Margot Robbie y Silvia Navarro unidas por la misma pena

Las redes sociales y sus usuarios no dejan pasar ningún detalle, y hoy que se dieron a conocer las nominaciones a los premios Óscar 2024, no perdieron la oportunidad de resaltar dos casualidades que se dieron entre dos actrices: Margot Robbie y Silvia Navarro.

Margot Robbie, protagonista de la cinta Barbie, fue ignorada por la Academia en la categoría de Mejor actriz, algo que molestó a gran parte de sus seguidores, sobre todo por sí ser tomada en cuenta en los Globos de Oro.

Mientras, Silva Navarro no fue reconocida por su trabajo en la telenovela Caer en tentación. Las actrices fueron tendencia por esa razón.

“Margot Robbie y Silvia Navarro siendo la misma persona pero en diferentes universos. Guapas, talentosas, las mejores actrices de su generación, pero increíblemente subvaloradas”, “De que en este mundo telenovelero (y de películas) hay injusticias, las hay”, “Yo nos supero que Silvia Navarro no haya ganado el TVyNovelas por Caer en Tentación”, “Perdona pero no es comparable el tremendo trabajo actoral de Margot Robbie en Barbie con el de una novelucha de Silvia N… hay un mundo de diferencia”, “Definitivamente Injusto. Que si Silvia Hubiera Sido Nominada Ella Hubiera Salido Ganadora y No Adriana Louvier”, “El Papel de Margot fue Hermoso”, comentaron algunos internautas.

Margot Robbie solo obtuvo la nominación como productora de Barbie.

traigo un perro coraje atorado desde que ganó maite perroni en lugar de silvia navarro por caer en tentación !!! DIOS el robo más grande de todos los tiempos https://t.co/chQMwnzj5C — georgina sparks (@andredouse) January 23, 2024

Margot Robbie debe sentir lo mismo que sintió Silvia Navarro con Mi corazón es tuyo.

La telenovela se llevó 11 nominaciones a los Premios TvyNovelas, incluyendo a Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados, Paulina Goto y Juan Pablo Gil... pero no Silvia Navarro. pic.twitter.com/cClcPxlbS3 — Edgar Apanco (@elapanco) January 23, 2024

Peeeero que pinche coraje lo de Silvia Navarro, que telenovelaza que fue y gran protagonista pero ni pedo, así es el entretenimiento https://t.co/ipZe5DwZaC — Quique Quintanar (@QuiqueElChido) January 23, 2024

