El imparable quinteto LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE) presenta el llamativo tráiler de su tercer mini álbum EASY. Revelado hoy en el canal de YouTube de HYBE LABELS y en redes sociales de SOURCE MUSIC, el tráiler titulado “Good Bones” despierta la curiosidad y la anticipación antes del nuevo álbum.

El tráiler comienza con un primer plano de una pelota de basketball atada dentro de una bolsa de plástico azul, inmediatamente generando intriga para quien lo vea. A medida que la narrativa avanza, cada integrante trota sin miedo a través de un callejón poco iluminado, entre un complejo de edificios en ruinas y un sótano lúgubre, demostrando que el mundo es su pasarela. Las imágenes de la pasarela aparecen como un tema recurrente y un trademark de la banda, como también se ve en los tráilers de FEARLESS y ANTIFRAGILE.

Sin embargo, la mirada enfocada de la banda, como si estuviera completamente absorbidas en algo, y los pasos decididos que persisten incluso después de tropezar, evocan una sensación diferente en comparación con tráilers anteriores. El contraste entre el edificio deteriorado y su estilo vibrante añade una capa extra de dramatismo y mística.

LE SSERAFIM comparte emocionante tráiler de su tercer mini álbum ‘EASY’. / Foto: SOURCE MUSIC

Al principio, como sugiere el título del álbum EASY, parecen manejar cualquier cosa sin mayor esfuerzo. HUH YUNJIN camina con confianza por el paso peatonal con un atuendo atrevido, KAZUHA no se inmuta por las alas quemadas en su espalda, SAKURA perfora una pared con una mirada feroz, CHAEWON encesta el balón sin esfuerzo y HONG EUNCHAE come pastel tranquilamente mientras está acostada en el suelo. Sin embargo, las escenas posteriores, como la de SAKURA sangrando por la nariz y HONG EUNCHAE cayendo por las escaleras, sirven como recordatorio de que no todo es tan fácil como parece.

La música hard rock del tráiler presenta una narración apasionante entregada por las cinco integrantes en tres idiomas: coreano, inglés y japonés. La poderosa letra “Do you think the world is going easy only on us?” / “The world is fair - it’s ugly to everybody” / The other half depends on what we do / “Because I’ve made it look easy” se inspiró en el poema ‘Good Bones’ de la poeta y escritora Maggie Smith, SOURCE MUSIC confirma.

El tráiler fue dirigido por Yu Kwang Goeng, uno de los principales directores de cine comercial de Corea del Sur. EASY, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de febrero a las 6 PM KST, profundiza en las emociones genuinas de LE SSERAFIM, abordando la ansiedad y la vulnerabilidad detrás de la confianza y el carisma que proyectan.

Las inigualables artistas también se están preparando para subir al escenario de Coachella este año el 13 y 20 de abril. La banda se destaca como el acto coreano invitado más rápidamente para participar en el festival, asegurando un lugar en la alineación tan solo un año y medio desde su debut.