La burla de Ferka luego que Christian Estrada “llorara” dentro de LCDLF por su hijo

La relación entre Christian Estrada y Ferka Quiroz parece no tener solución. Pese a que la ex pareja tienen en común a su hijo han enfrentado distintas peleas legales por la custodia del pequeño.

A solo dos días de haber iniciado La Casa de los Famosos el actor se ha encargado de hablar sobre las polémicas que mantiene con su ex pareja, quien le exige una jugosa manutención para poder ver al pequeño y según él, no puede pagar.

Fue en 2022 cuando ambos le pusieron fin a su relación y hace unos meses se conoció Christian solo quiso aportar 15 mil pesos de pensión a su hijo, cantidad que aseguran que no corresponde al estilo de vida tan lujoso que éste lleva, por lo que Ferka no lo aceptó.

Las palabras de Christian Estrada y la burla de Ferka

Durante una conversación con sus compañeras Thali García y Guty Carrera, Christian Estrada conversó sobre sobre lo que ha estado pasando con su hijo Leonel, a quien no ha podido ver desde hace varios meses.

“Yo jamás he hablado mal de ella; ella de mí, sí. Yo sí la respeto, porque es madre y respeto a las mujeres porque vengo de una; madre y padre es mi madre, a mí me crió una mujer y sé respetar a las mujeres”, dijo.

De igual manera, mencionó que “no es justo que se le ponga precio a su hijo”, acusando a Ferka de pedir una elevada pensión alimenticia.

“Yo no tengo que pagar 50 mil, 70 mil pesos para ver a mi hijo, no mames, es mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo”, agregó en medio de sollozos.

Sus palabras han causado distintas reacciones en redes sociales, pues muchos aseguran que por más que intentó llorar no pudo. Por si fuera poco, Ferka no se quedó callada ante tal momento y lanzó una particular burla.

Pásenle kleenex — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) January 25, 2024

“Pasenle kleenex”, expresó en redes sociales.

Estrada entró a la casa soltero tras terminar su relación con Alicia Machado, pero hasta el momento se desconoce los motivos.

Otra de las polémicas relaciones que ha tenido el modelo ha sido junto a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien lo acusó de violento y de tener una relación con su madre, aunque este se encargó de negarlo.