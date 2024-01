LCDF4: Leslie Gallardo le reclama a Alfredo Adame por sus comentarios transfóbicos

Hace un par de días, arrancó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos y ya comienzan a generar polémica algunos de sus habitantes, quienes comienzan a poner en prácticas algunas estrategias dentro del reality show.

Un de ellas es Leslie Gallardo, quien enfrentó a Alfredo Adame para reclamar sobre los comentarios hacia las mujeres trans, especialmente para defender a Wendy Guevara.

Leslie Gallardo es originaria de León, Guanajuato y nació en el año 2000. La joven, de 24 años, saltó a la fama cuando participó en la quinta temporada de Acapulco Shore. Ahora, por ser la novia de Emilio Marcos.

Su participación en el reality de la cadena Telemundo, ya genera diversas opiniones, incluso algunos internautas la señalan como la “Sergio Mayer” de la casa.

Leslie charló con sus compañeros de cuarto, para narrar cómo cuestionó al actor por sus opiniones contra la comunidad.

“Quiero preguntarte porqué hablaste así de Wendy Guevara en la entrevista, y me dice: ‘pero yo nunca la ataqué, porque a mí se me hacía una persona que la televisora que había estado como que la impulso y le dio todo, pero no tiene nada de talento’”, platicó la influencer.

Después resaltó, “a mí el comentario que me molestó y metí a la platica fue por ser transfóbico. Por eso le dije que si para ti Wendy no es una mujer, para mí no eres un ser humano”.

Comentarios ante el reclamo de Leslie Gallardo

“La única que podría reclamarle algo es la misma Wendy, esta chica solo quiere figurar por otras personas, anoche era Karol Karol la ex de mi novio, hoy Wendy, mañana Bobby Larios”.

“Si, Leslie tiene un hermanx transexual, ella más que nadie más en esa casa tiene ese coraje contra el viejo de Adame, no se está colgando de Wendy por qué si lo hubiera dicho de ella o de cualquier otra persona trans igual esta mal, por qué juzgar a alguien que defiende y no a Adame”.

“Pregunta entraron a jugar o a buscar empatía?? Al final el problema de Adame y Wendy es de ellos”.

“Díganle que no va a ganar en reallity por apoyar a Wendy, porque Wendy ya ni está ahí”.

Leslie es una reinot — Mr. Laora Patazos (@MrVilla_MX) January 25, 2024

LESLIE ES LA NUEVA SERGIO MAYER!!!!!!! — Hannah (@LuciaSanin14980) January 25, 2024