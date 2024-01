Sasha Montenegro cumple 78 años de edad en el retiro: así luce hoy en día

A lo largo de la historia del cine mexicano, muchas han sido las figuras que han marcado su evolución. Actrices siguen generando recuerdos, con sus trabajos en el cine y la televisión, y aunque algunas tienen pocas apariciones públicas logran provocar emociones entre las diversas generaciones que han sido testigos de sus proyectos.

Sasha Montenegro se volvió tendencia este 20 de enero por su cumpleaños número 78. La polémica actriz se ha mantenido alejada de los reflectores desde que murió su esposo, el expresidente José López Portillo.

Esclavos de la belleza de Sasha Montenegro 👌 pic.twitter.com/aMeckJZIXX — Iván Estrada (@Estradamyers) January 25, 2024

Sasha Montenegro viendo como Angélica Rivera le robó su lugar pic.twitter.com/90qOKrmc7G — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) January 25, 2024

SASHA MONTENEGRO



Aleksandra Acimovic Popovic, conocida como Sasha Montenegro, es una actriz y vedette.



Nacio el 20 de Eneto de 1946 en Bari, Italia.



Muchas Felicidades por sus 78 años.



LARGA VIDA........ pic.twitter.com/MsAbeuvHy9 — Joes...💕 (@joefajardoserna) January 21, 2024

Sasha Montenegro y su hija Nabila López Portillo. pic.twitter.com/LbZaEBSVxr — Oliverio (@Olivertuuit) July 16, 2023

¿Vedettes en peligro de extinción?

El concepto de vedettes tiene una transformación y de aquellas que revolucionaron en su época a la industria del entretenimiento, solo quedan algunas.

Mujeres llenas de historia, que siguen compartiendo anécdotas y permanecen activas, a su manera. Bailarinas como Sasha Montenegro, Lina Santos y recientemente Niurka, también han dejado su huella y estilo en la pantalla.

Vedettes vivas del cine mexicano. (Foto: Instagram.)

Yolanda Montes Tongolele (92 años)

Bailarina, vedette y actriz mexicana de origen estadounidense ya está alejada de los escenarios. Recientemente su amiga María Victoria aclaró cómo se encuentra tras los rumores de que sufre Alzheimer, “está muy bien, está con su hijo en Puebla, en una mansión muy bonita”.

La artista abandera una época que sigue vigente en las plataformas digitales y la televisión abierta.

Lyn May (71 años)

La vedette vive rodeada de una gran cantidad de polémicas: desde sus comentarios hasta su aspecto físico. También sigue asombrando por su flexibilidad y danza.

“Nunca me canso, pero tiene que llegar el día en que te tienes que ir, porque todos lo tenemos que hacer. Hay muy pocas vedettes en México, no sé cuál sea la razón. Creo que las mujeres tienen miedo, son flojas, no quieren hacer ejercicio, pero no sé qué pasa. No debería desaparecer este oficio, pero ahora las chavas no se animan. Creo que se perdió ese glamour de combinar el baile con el erotismo, al que mucho señalan como un oficio poco respetado”, compartió Lyn May, en una entrevista pasada con Publimetro.

Olga Breeskin (72 años)

La vedette y violinista fue una de las mujeres más sensuales de las décadas del 70 y 80. La seductora violinista que fue toda una figura mediática se alejó de los escenarios.

“Hoy no hay más show, hoy no hay más teatro, hoy no hay más telenovela no hay más películas... Porque hoy predicó la palabra de mi Jesús”, así lo menciona en sus redes sociales.

Angélica Chaín (67 años)

Chain fue una de las actrices más importantes del cine de ficheras, género que tuvo su máxima atención en la década de los setenta. En medio de su popularidad, la actriz decidió retirarse del espectáculo después de casarse.

Participó en producciones cinematográficas del género de explotación/sexplotación mexicano conocido como cine de ficheras o sexycomedias, género del que es considerada una de las reinas, además de Sasha Montenegro y Lina Santos.