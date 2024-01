Tammy Parra habla de su orientación sexual tras polémica con su exnovio

Tammy Parra, reconocida influencer mexicana, sigue generando polémica con temas de su vida privada, puesto luego del escándalo que atravesó por la infidelidad de su exprometido, habló públicamente de su orientación sexual, revelando que es bisexual.

La influencer mexicana ha destacado en redes sociales por su contenido y personalidad, no obstante, en los últimos meses se volvió viral por compartir los detalles de su propuesta de matrimonio en medio de un viaje a París, pero poco después se dio a conocer que su entonces prometido le fue infiel en diversas ocasiones.

Tammy Parra. Tammy Parra. Foto: Instagram

Tammy Parra confiesa que es bisexual

La creadora de contenido ha hablado de ciertos temas personales en entrevistas con diversos medios de comunicación, pero hace poco compartió un tema que había mantenido en privado durante su participación en el podcast de ‘Radio Divaza’.

En medio de una conversación sobre la diferencia de las mujeres y hombres en una relación, Tammy Parra habló abiertamente de su orientación sexual, “Yo lo sé bebé. Soy bisexual” , generando sorpresa en los conductores del famoso programa.

Por su parte, los entrevistadores cuestionaron su interacción romántica con alguna mujer, es por ello que Tammy reveló que nunca ha tenido un noviazgo formal, no obstante, se ha dado la oportunidad de salir con mujeres, pero sin compartirlo en redes sociales.

“No he tenido en sí una relación, relación, pero también un casi algo, una casi algo por ahí. Nunca lo he dicho en redes sociales. O sea, si me han visto dándome un besito con Ignacia Antonia, pero porque ella es mi amiga. Pero, nunca me han visto, yo nunca he expuesto una relación”, comentó.