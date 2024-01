¿Quién es y a qué se dedica Paola Dalay, la novia de José Eduardo Derbez?

Recientemente, en una publicación realizada en sus redes sociales, José Eduardo Derbez anunció junto a su novia Paola Dalay que muy pronto se convertirán en padres, es decir que el actor Eugenio Derbez será abuelo por segunda vez.

“Los más felices de contarles que ¡VAMOS A SER PAPÁS!”, escribió Paola. “No saben la emoción que nos da esta nueva aventura. Estamos llenos de nervios y miedo, pero también de mucha felicidad”.

¿Quién es y a qué se dedica Paola Dalay?

Paola Salay desempeña el rol de Beauty Designer y posee una sólida base de seguidores que supera los 250 mil en las redes sociales. Su contenido se centra principalmente en compartir sus estilos de vestimenta cotidianos.

Esta profesional colabora con Anel et Chuy, un salón de belleza con más de 35 años de experiencia, especializado en servicios como cortes de pelo, tintes, extensiones, tratamientos de spa, uñas, y otros servicios afines.

Según la narración de Dalay, el encuentro entre ambos se produjo a través de Instagram en 2020, después de que el actor interactuara con ella.

“Un domingo equis me llegó un mensaje de él contestando una historia mía y pues así empezamos a hablar y a conocernos”, desde ahí si relación empieza a formalizarse y a finales del año, compartieron algunas fotos juntos.

Rápidamente, la relación entre ellos se hizo frecuente, manifestándose a través de varias publicaciones y fotos de Dalay compartiendo momentos con la familia de José Eduardo.

Este relato detalla su experiencia: “Es peligroso ligar por redes y por internet, pero sí funciona. Tienes que tener varios filtros, por ejemplo, primero notas de voz, después un videíto diciendo mi nombre, después una videollamada para ver que, si estamos en lo mismo”, dijo el hijo de Eugenio.

A pesar de que hace un tiempo se ha estado hablando sobre el tema de una posible boda, hasta ahora no se ha dado la oportunidad y en su momento Eduardo indicó que se encontraba concentrado en su trabajo. “Ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100 por ciento, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, dijo a la prensa en ese entonces.

Sin embargo, el año pasado aseguraron que “Este 2023 nos puede sorprender a todos, incluso a mí”, dejando a todos en la expectativa de una posible boda.