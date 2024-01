Zendaya se deja ver con su look más atrevido pero la confunden con Peso Pluma

Zendaya La actriz apareció con un atrevido cambio de look (Frazer Harrison/Getty)

El estatus de Zendaya como verdadero ícono de la moda es innegable, y ha sido así durante un tiempo. Sin importar cuán elaborados o exagerados puedan ser sus looks, ella siempre triunfa. Desde la variedad de peinados que ha probado en los últimos años hasta su bien documentada inclinación por los trajes épicos, no hay nada que la estrella de Dune no pueda lograr.

Eso sí, recientemente hizo caer una lluvia de críticas tras aparecer con un atrevido corte de cabello que hizo que muchos la “confundieran” con Peso Pluma, el ídolo de los corridos tumbados.

Ahora que las estrellas han estado presentes esta semana en Francia, visitando todas las presentaciones ultra-chic de las últimas tendencias de la moda de los diseñadores más destacados, muchas han quedado expuestas con sus extravagantes looks y Zendaya no ha sido la excepción.

El arriesgado corte de cabello de Zendaya hizo que la “confundieran” con Peso Pluma

La actriz hizo alarde de su gran estilo, carisma y belleza en el desfile de moda Fendi Couture Primavera/Verano 2024 en París el jueves por la mañana pero mientras deslumbró a los asistentes, los internautas no han dejado de burlarse de ella.

Zendaya lució un elegante vestido color ciruela con hombros descubiertos, que presentaba una banda gruesa estilo halter unida al interior de la blusa que se envolvía alrededor de la parte posterior de su cuello. El diseño ajustado hasta el suelo de la casa de moda italiana también presentaba mangas estilo guantes de ópera que se extendían hasta los nudillos, con recortes para sus dedos.

Este quedó a la perfección para enaltecer perfectamente su color de cabello rojizo, al cual le dio un toque extra con un “micro flequillo”. Mientras que algunos señalaron que era un estilo gótico, otros no dudaron en poner sobre la mesa el gran parecido del corte de Zendaya con el del intérprete de Ella baila sola.

“Pensé que era Peso Pluma”; “Por qué se cortó el fleco como doble P?”; “Culpo a Peso Pluma por imponer una moda de corte de cabello tan horrenda”, se lee en redes sociales.

¿Qué son los micro flequillos?

Después de ver a varias celebridades como Zendaya, Danna Paola, Kristen Stewart y Emily Ratajkowski apostar por los micro flequillos, quizás te preguntes cómo se ven exactamente.

Según describen estilistas profesionales, los micro flequillos son un estilo de flequillo extremadamente atrevido y muy corto, se pueden diseñar de diferentes maneras y pueden verse diferentes según el tipo y la textura del cabello, pero la longitud súper corta es la característica definitoria constante del estilo. Los microflequillos pueden ser contundentes con líneas duras o suaves con textura. La parte más importante del micro flequillo es su longitud extra corta”.