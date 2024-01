¿Cuántos hijos tiene Sergio Andrade y quiénes son sus madres?

Sergio Andrade ha emergido como una figura altamente polémica en el mundo del entretenimiento. A pesar de que han pasado más de dos décadas desde que su supuesto clan y las reconocidas víctimas fueron expuestos al público, persisten diversas versiones de la historia. La serie biográfica de Gloria Trevi, ‘Ellas soy yo’, ha reavivado el interés en descubrir más acerca de su vida y el destino de los hijos que tuvo con las mujeres involucradas.

Este ex productor musical, quien catapultó a la fama internacional a la cantante pop regiomontana, no solo tuvo una hija con ella, Ana Dalay, sino que también se especula que Ángel Gabriel podría ser el resultado de aquella “relación” que Trevi decidió romper con él hace décadas. Sin embargo, sus hijos no se limitan únicamente a la descendencia con Gloria, ya que se rumorea que varias de las chicas que él representaba también lo convirtieron en padre.

Ana Dalay

La artista pop, conocida por éxitos como ‘El recuento de los daños’, ‘5 minutos’ y ‘La Noche’, y el productor experimentaron la paternidad por primera vez con el nacimiento de Ana Dalay el 10 de abril de 1999. Sin embargo, a los pocos meses, la pequeña falleció, y la cantante no tuvo la oportunidad de despedirse de ella. La muerte de Ana Dalay es uno de los aspectos más enigmáticos y controversiales dentro de la historia del denominado Clan de Sergio Andrade.

Ángel Gabriel

Durante mucho tiempo, se ha especulado que Sergio Andrade es el presunto padre de Ángel Gabriel, el hijo mayor de la cantante originaria de Monterrey. Aunque ella no ha confirmado esta información, se espera que la serie biográfica ‘Ellas Soy Yo’ revele detalles al respecto. El joven nació en 2002, mientras la cantante cumplía una condena en prisión en Brasil. En la actualidad, Ángel Gabriel, quien también incursiona en la música, ha ganado notoriedad en plataformas digitales, donde muchos usuarios señalan que ha heredado el atractivo físico de su madre.

Milton y Valentina de la Cuesta

En el año 2000, la dinámica familiar del productor musical mexicano experimentó un giro extraordinario con el nacimiento de dos hijos, Milton y Valentina, quienes son hijos de dos mujeres distintas: Karola y Karla de la Cuesta, respectivamente. Estos hermanos, nacidos con pocos meses de diferencia, comparten una relación de parentesco única al ser simultáneamente hermanos y primos. Actualmente, Valentina ha ganado cierta notoriedad como creadora de contenido en la plataforma TikTok y ha abordado públicamente su conexión familiar con Milton.

Es relevante destacar que Sergio Andrade tuvo hijos adicionales con otras mujeres, como Sonia Ríos y Karina Yapor. Sin embargo, algunos de ellos mantienen un perfil bajo, alejados de la atención pública, ya sea por la ausencia de presencia en redes sociales o porque sus conocidas madres han optado por mantenerse en un nivel discreto.