“Tuvo cáncer”, hija de Carlos Villagrán habla del estado de salud del actor

Carlos Villagrán, reconocido por interpretar al personaje de ‘Kiko’ en la serie de televisión ‘El chavo del 8′, ha alertado a algunos de sus seguidores sobre su estado de salud actual, puesto que se viralizó un video que captó un tropiezo que tuvo en el escenario; por lo cual, su hija, Vanesa Villagrán salió a aclarar el tema.

También puedes leer: Carlos Villagrán alarma a fans al casi caer y lucir aturdido en show de ‘Kiko’ a sus 80 años

Ante la popularidad del video, surgieron muchos comentarios señalando la edad de Carlos Villagrán como un impedimento para seguir presentándose arriba de un escenario, por lo cual su hija habló del tema, además de revelar que su papá sufrió una grave enfermedad durante el 2023.

Critican a Carlos Villagrán por bailar como “Kiko” a sus 80 años

Vanesa Villagrán habla del estado de salud de ‘Kiko’

Mediante un video de Instagram, la creadora de contenido compartió un video para responder a todos los comentarios negativos contra la edad del actor, señalando que se siente orgullosa de su vitalidad a pesar de las circunstancias por las que ha tenido que atravesar.

“Vine a hacerles este video porque vi en redes que se hizo viral, ya saben que hay gente reprimida, hay gente mala, hay gente que no tiene qué hacer y se pone a criticar el trabajo de mi papá, hay gente que le hace segunda, he visto también muchos comentarios de apoyo muy bonitos, entonces yo nada más vengo a hablar de él como persona que es, como humano, como papá, obviamente para mí es lo máximo en el mundo, él a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, está trabajando, me enorgullece que a su edad, tenga esa habilidad, esa agilidad mental y física”, compartió.

Desde hace algunos meses se especuló sobre el estado de salud de ‘Kiko’, revelando que había sido diagnosticado con cáncer, no obstante, poco después el actor lo negó y explicó que se trató de una cirugía de próstata a la que se había sometido; sin embargo, Vanesa confirmó que su padre tuvo cáncer.

“Mi papá me apoyo en todo, ahora que él tuvo cáncer, yo también tuve cáncer, estuvimos juntos, tuvimos cáncer casi a la par, entonces, la verdad, hemos pasado por momentos fuertes, pero hemos podido salir adelante, mi papá ha sido un gran ejemplo para mí. Para salir adelante con todo esto del cáncer, entonces siempre con mucho ánimo, yo siempre lo transmití así porque así me lo transmitió él y nada, te amo papá, vivan y dejen vivir”, señaló.

Carlos Villagrán La hija del recordado Quico de El Chavo del 8 está triunfando en OnlyFans (@vaviriva/Instagram)

Pese a que la influencer mexicana no quiso entrar en detalles sobre el tema, explicó que ambos se apoyaron en el proceso de su tratamiento, ya que ella también fue diagnosticada con cáncer.