La Wanders Lover habla sobre el difícil momento que atraviesa

Tras inyectarse polímeros, la Wanders Lover revela el problema de salud que actualmente está enfrentando. En entrevista con Adolfo Infante por su canal de YouTube, contó que puede sufrir mutilación de glúteos por mala práctica. Los resultados en su cuerpo no fueron como ella esperaba, resaltando que las cirugías plásticas a las que fue sometida no fueron de total éxito.

“Cuando me inyecte empecé con temperatura en los glúteos y como que se inflamaban, tuve tres días pasándola mal, dolor en los glúteos, poniéndome hielo, viendo que crecían, yo veía como la piel se estiraba”, relató.

¿Cuál sería la causa de presentar diferentes síntomas?

La modelo y comediante acudió a varios cirujanos que conoce, y coincidieron que ella estaría presentando síntomas de una fuerte infección de polímeros. “El lunes me van hacer una biopsia para ver si es aceite, crema, aceite de bebé, cocina, carro y lo peor de todo es que no sé quién fue, cuándo, en dónde”.

Los profesionales de la salud le dieron dos opciones a la Wanders Lover: “La primera es que para quitar todo el polímero me tenían que amputar la nalga, el glúteo y les dije que no; me dijeron es que ahorita te podemos poner un implante, podemos salvar la piel, todavía está bien, pero dije no, amputación no, ese fue el camino que es muy drástico”.

Y la otra alternativa es que le retirarían el polímero, volver a cerrar, pero sería una cirugía incierta. Los resultados pueden ser variables, como que no vuelva a sufrir de polímeros o que la vuelvan a operar para quitárselos.

La famoso aprovecho la ocasión para enviar un contundente mensaje a sus seguidores, especialmente a las mujeres que son amantes a las cirugías plásticas, diciéndoles que se cuiden al momento se someterse a una operación y que no confíen del todo en sus doctores.