Novia de José Eduardo Derbez dejó ver su pancita y reveló la razón por la que la ha pasado “muy mal”

José Eduardo Derbez sorprendió a todos tras anunciar que será papá por primera vez al lado de su novia, Paola Dalay, con quien ha estado por cuatro años. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola”, se lee al pie de unas fotografías donde la pareja sostiene un ultrasonido del bebé.

La pareja hizo una transmisión en vivo en Youtube, en donde dieron más detalles del embarazo. “Ahorita ya Paola tiene casi cuatro meses. Creo que me agarra en una época muy bonita de mi vida, muy pleno, con mucho trabajo, gracias a Dios, con mucha salud de parte de los dos”, confesó el hijo de Derbez.

José Eduardo Derbez El actor anunció el embarazo de su novia (Instagram)

Famosos como Consuelo Duval, Andrea Legarreta, Ariadne Díaz, Raúl ‘Negro’ Araiza, Leonardo de Lozanne y más expresaron sus buenos deseos pero fueron los mensajes de los miembros de la familia Derbez y por supuesto, de Victoria Ruffo, los más esperados por todos.

Eugenio Derbez, compartió la imagen de su hijo menor en sus historias de Instagram con un texto que dice: “¡Voy a ser abuelo otra vez! Felicidades Paola y José Eduardo”. Por su parte, Vadhir, hermano de José Eduardo expresó: “Voy a Ser Tio de nuevo OLOVORGO jajaja Te amo hermano!! Felicidades a los dos, que emoción!”. Aislinn también replicó la foto de su hermano y su novia y escribió: “voy a ser tía”.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, escribió: “¡Emoción total y felicidad máxima de compartir esta noticia que tan felices nos hace con el mundo! Qué bendición tan grande recibir un angelito más en esta familia, Dios los bendiga a los tres eternamente🙌🏼🙏🏼💫 ¡Los amamos! ♥️♥️♥️” escribió la integrante de Sentidos Opuestos en la publicación de José Eduardo.

Sobre Victoria Ruffo, José Eduardo aseguró que “se emocionó muchísimo”. “La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ algo así y una prueba de embarazo. Y ya se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos [...] terminando mi función me regresé con mi mamá y seguimos muy emocionados... lloramos”, dijo José Eduardo en el video en donde reveló la noticia.

Paola Dalay muestra por primera vez su pancita

Paola ha pasado a ser oficialmente la nueva integrante de la dinastía Derbez aunque en realidad ha escrito su historia de amor al lado de José Eduardo desde 2020. Ella ha trabajado como modelo y es 10 años menor que él pero a lo largo de cuatro años de relación, han hecho funcionar las cosas con gran madurez.

Según contó la joven, el actor fue el que dio el primer paso al comentarle una historia de Instagram. “Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, comentó.

Paola Dalay La novia de José Eduardo Derbez está embarazada (Instagram)

Tras la noticia del embarazo, Paola abrió una sesión de preguntas y respuestas en las que sus seguidores le pidieron mostrar su pancita, la cual dijo aún no se nota pero que “ahí está su uvita”. Posteriomente se ve una historia en la que se lee que la ha pasado muy mal con las náuseas pero que fuera de eso “todo bien”.

La razón por la que llama ”uvita” a su bebé es porque cuando se enteraron del embarazo, utilizaron una aplicación que va comparando el tamaño del bebé con objetos y en la etapa en la que estaba en ese momento tenía el tamaño de una uva.