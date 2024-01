¿Qué dijo Leslie Gallardo de Karol Sevilla antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’?

Durante la celebración del cumpleaños de Niurka Marcos, se observó que Emilio Osorio, hijo menor de la celebridad, estaba acompañado por Leslie Gallardo, exintegrante de Acapulco Shore y su actual pareja sentimental. Esta situación generó controversia, especialmente porque unas semanas antes, en ‘La Casa de los Famosos México’, Emilio había expresado tristeza por su entonces novia, la cantante Karol Sevilla.

A pesar de que Emilio había proclamado su amor por Sevilla de manera pública durante su participación en el programa mencionado anteriormente, tiempo después sorprendió a todos al confirmar su relación con Leslie Gallardo. En una entrevista reciente, la famosa compartió detalles sobre cómo comenzó su noviazgo con Emilio, abordando la cuestión de si fue la tercera persona en discordia en la relación anterior.

¿Emilio le fue infiel a Karol Sevilla?

Después de que Emilio Osorio confirmara su separación con Karol Sevilla y revelara su enamoramiento por Leslie Gallardo, rápidamente surgieron rumores sobre una posible infidelidad por parte del ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Desde entonces, han surgido especulaciones que señalan la influencer como la persona involucrada en la ruptura, considerándola la tercera en discordia. No obstante, la joven, ahora parte de ‘La Casa de los Famosos 4′ en su edición estadounidense, ha aclarado que no fue la tercera en discordia y que Emilio no le fue infiel a Karol Sevilla.

“Emilio terminó un ciclo en el que ya no se sentía cómodo, en el que ya no era feliz y donde los dos ya no se sentían cómodos y no estaban felices…”, inició diciendo Leslie.

Durante la entrevista en el canal de YouTube ‘Vaya, Vaya’ con Gerardo Escareño, Leslie optó por no profundizar en el tema de Karol Sevilla, argumentando que no puede hablar de alguien a quien no conoce. Sin embargo, frente a los rumores de que la expareja de Emilio mantiene una relación con Mario Bautista, Leslie expresó sus mejores deseos y reiteró que Emilio no le fue infiel con ella.

“No tengo más comentarios que hacer porque no tengo el gusto de conocer a Karol (Sevilla) no me incumbe meterme en el pasado de mi pareja actual y tampoco me incumbe comentar algo acerca de una persona que no conozco, entonces nada, yo creo que lo más bonito es que si ella está con Mario (Bautista) que sea muy feliz con Mario, nosotros le deseamos lo mejor, no le estamos deseando mal a nadie, no terminamos de mala manera, él no la engañó conmigo, ni nada por el estilo, ni yo me metí de tercera en discordia como muchos lo creen…”, explicó.