De villana a cantante: Gaby Spanic trabaja en su tercer proyecto discográfico de música religiosa

A partir de este lunes 29 de enero, Gaby Spanic, actriz venezolana, residenciada en México volverá a verse en la pantalla chica, luego de dos décadas, interpretando uno de los roles con los que más se ha destacado en el mundo artístico; el de villana.

La telenovela “Vivir de amor”, una producción de Salvador Mejía, contará con la participación de Spanic, quien le dará vida a Mónica Rivero, melodrama que se transmitirá de lunes a viernes a las 4:30 horas por “Las Estrellas”.

Gaby ha confesado que “del productor Salvador Mejía recibí indicaciones de que debo recrear a “Mónica” como una mujer madura, dolida, resentida con la familia, siendo una madre que siempre quiere que su hijo herede el emporio familiar. Y además seré una mujer que enfrenta algunas adicciones. Seré una mujer extremadamente envidiosa, soy la oveja negra de la familia que ha guardado secretos y me los voy a cobrar uno a uno. Este personaje lo crearon para esta novela.

No sólo regresar a la actuación mantiene entusiasmada a Gaby Spanic, también su proyecto discográfico, actualmente se encuentra produciendo temas musicales para lo que será su tercer disco. Para este 2024 promete grabar su primer sencillo titulado: ‘En carne viva’.

“Voy a ver si me dan chance de que lo escuchen”, dijo la actriz, quien agregó que el nombre del disco lleva su nombre; “Gaby Spanic y su banda la Usurpadora’.

Vale recordar que este álbum sería el primero que la histriónica lance luego de 10 años de su última producción musical titulada: “En carne viva”.

“Estoy haciendo un disco gospel, llevo 5 temas grabados, me tiene emocionada el proyecto”, subraya Gaby Spanic de 50 años quien además agregó que el material contará con música expresamente religiosa.

“Me encanta la música de fe, la música que alaba a Dios, me encanta Adrián Romero por ejemplo”, aclara que con este tipo de música no se trata de encontrar la paz.

“Siempre tengo paz. Nunca voy a permitir que alguien dañe mi paz y la de mi hijo, hay gente que ha querido arruinar las cosas, pero creo en Dios. No me meto con nadie, pero no te metas conmigo porque reacciono”.