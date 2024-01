Edith Márquez revela los momentos difíciles que vivió en Timbiriche

Edith Márquez se ha convertido en una de las cantantes más reconocidas en México, gracias a su extensa trayectoria, y fue parte de Timbiriche, banda que le ayudó a darse a conocer internacionalmente, aunque todo fue como ella esperaba, pues tuvo que enfrentar complicados momentos, ya que no tenía una buena relación con todos sus compañeros.

Recientemente, la artista decidió sincerarse sobre su paso por en la agrupación, y todo lo que vivió, antes de comenzar su camino como solista.

¿Qué dijo Edith Márquez sobre su paso en Timbiriche?

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la cantante se sinceró sobre su etapa en la banda.

Cabe señalar que el primer encuentro que tuvo con los integrantes de Timbiriche fue cuando participó en la obra Vaselina, misma que ellos protagonizaban, así como fue recibió la invitación para formar parte del grupo.

Edith contó que en aquella época recibió burlas, debido a su situación económica, pues era diferente a la de sus compañeros.

“Es una carrera cruda porque el público muchas veces no sabe lo que hay detrás de una niña de 11 años que empieza con toda la ilusión del mundo, y que de pronto tiene este rechazo por parte de niñas que tenían personaje, yo era coro, te decían ‘Lárgate de mi camerino’ o ‘Híjole es que como viene vestida, no trae ropa de marca, no la trae un chofer, viene con sus papás’”, recordó Márquez.

Edith Márquez recordó el trato de sus compañeros

La cantante hizo énfasis en que era muy notoria su situación, pues ella no pertenecía a una familia relacionada con el medio artístico, a comparación de sus compañeros.

“Me hicieron la vida de cuadros un año... entendí que eran unos niños que dijeron: ‘A ver, esta está entrando, se tiene que ganar el lugar entre nosotros’, pero también entendí un poco la parte de soledad que ellos vivían porque mi papá era el único que estaba esperando para la llegada del camión a la puerta 3 de Televisa, con frío, con un chamarrón, creo que no toda la gente tiene el privilegio de tenerlo”, recordó Edith.

¿Cómo llegó a Timbiriche?

Cuando formaba parte de la serie Papá soltero, Edith recibió una llamada de Mariana Garza, quien estaba a punto de dejar Timbiriche; además de que se conocían por la participación de Márquez en la obra Vaselina.

Mariana le había sugerido a Víctor Hugo O’Farrill, el manager del grupo, que Edith ocupara su lugar como suplente.

Edith fue parte de los discos Timbiriche VIII y IX (1988) y Timbiriche 10 (1990), además del álbum recopilatorio sinfónico Los Clásicos de Timbiriche (1989).