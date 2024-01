Francisco Vidal reveló que recibió ‘tirón de oreja’ tras polémica de Peso Pluma en Viña: “Fue un error”

Francisco Vidal, actual presidente del directorio de TVN, reconoció públicamente que le llamaron la atención tras involucrarse en la polémica surgida por la participación del cantante mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña 2024. Después de que sus comentarios iniciales generaran controversia, Vidal reconoció en una entrevista con Diario Financiero: “Me arranqué con los tarros y eso fue un error, porque cuando yo hablo con el sombrero de Televisión Nacional, debo hacerlo como directorio”.

La situación se desencadenó cuando Peso Pluma fue criticado por sus referencias a la droga y al narcotráfico en su música. En ese momento, Vidal expresó su desacuerdo con el espectáculo, argumentando que “un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple”.

Días después de sus declaraciones iniciales, el directorio de TVN emitió una postura oficial sobre el tema y el espectáculo de Peso Pluma fue finalmente ratificado por los organizadores del festival,. “El municipio de Viña y Canal 13 no estuvieron de acuerdo con nuestra postura. Dieron argumentos jurídicos, de contrato”, señaló Vidal.

En esa misma línea, el exministro de Defensa, admitió que recibió un reto tras involucrarse personalmente en la polémica. “Sí, me llamaron la atención y con razón. Di una opinión que no estaba deliberada con el directorio. Me arranqué con los tarros y eso fue un error, porque cuando yo hablo con el sombrero de Televisión Nacional, debo hacerlo como directorio”, reconoció.

A pesar de dar por cerrado el tema, subrayó que “la libertad de expresión es un valor en sí mismo, pero tiene límites (...) los límites los colocan las circunstancias. Y en Chile el tema hoy es la inseguridad, la expansión del microtráfico en el mundo popular territorial y del macrotráfico en las redes internacionales”.