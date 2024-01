Pati Chapoy revela el daño que Alberto Ciurana quiso hacerle a ella y a Tv Azteca

Como es bien sabido, la relación entre Pati Chapoy, la conductora de ‘Ventaneando’ y Alberto Ciurana, quien formaba parte de la directiva de TV Azteca, no era la mejor. Y es ahora, cuando la animadora ha dado a conocer lo que Ciurana, que falleció en el mes de marzo del año 2021 a causa de Covid-19, quería hacerle a la empresa televisiva y a ella, dejando a todos sorprendidos con las revelaciones.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alberto Ciurana?

Según lo indicado por Chapoy, Ciurana se la había encontrado en una obra de teatro hace varios años y le confesó que deseaba destruirla tanto a ella, como a TV Azteca, lo cual describió como “el mayor logro” como ejecutivo en la televisora.

Luego de haber dado a conocer esta información, los compañeros de la conductora, le preguntaron las razones por las que este deseaba hacerle tanto mal a la compañía de entretenimiento, a lo que esta aseguró que una persona muy cercana al empresario le dijo que le daba placer ver sufrir a las demás personas. Al escuchar estas palabras, los mismos presentadores de entretenimiento se estremecieron y mostraron sorpresa ante las declaraciones.

“Hay algo que no les he platicado, pero hoy se los voy a platicar”, inició diciendo Chapoy. “Cuando llego yo a Televisión Azteca, yo ya tenía tiempo de no trabajar en televisa, unos 6 meses más o menos, coincidimos Alberto Ciurana y yo en un teatro, y él me saludo y bla bla bla… Ok, termina la obra de teatro, no abrazamos y me toma por los hombros y me dice: ‘¿Sabes cuál es el sueño de mi vida?, darte en la madr* a ti y destruir a Televisión Azteca’”, dijo.

“Yo me quedé temblando y no comenté nada, me di la media vuelta y me fui, me hacía el corazón así”, explicó colocando la mano en su pecho.

Cabe resaltar que, la conductora de televisión también señaló que en su momento Ciurana también intentó sacar a Daniel Bisogno de ‘Ventaneando’, aunque nunca logró hacerlo.