5 películas icónicas de Emma Stone que seguro te encantarán

Emma Stone es una de las actrices que ha conquistado al público y a la crítica gracias a sus diversos personajes, entre los que destaca el de ‘Bella’ de la película ‘Poor Things’, mejor conocida en español como ‘Pobres criaturas’, aunque esta no es la única producción de la actriz en donde se destaca su talento y carisma.

5 películas en las que ha participado Emma Stone

Zombieland – 2009

Lo que más ha caracterizado a Emma Stone es que las tramas convencionales no le resultan atractivas. En esta ocasión, asume el papel de Wichita, una estafadora que viaja con su hermanita Little Rock hacia un parque de diversiones. Sin embargo, su entorno no es el típico; son supervivientes de un apocalipsis zombi y, en su travesía, se encuentran con una pareja de jóvenes que gradualmente se convierten en su familia en esta aventura frenética. En esta película, comparte escena con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin.

Se dice de mí – 2010

Esta película es un clásico del cine dirigido a adolescentes, en la que Emma Stone interpreta a ‘Olive Penderghast’, una estudiante de secundaria que engaña a su mejor amiga al afirmar que tuvo una cita con un universitario y perdió su virginidad. Cuando este evento sale a la luz, Olive comienza a ser etiquetada como una prostituta escolar, pero en lugar de tratar de refutarlo, decide provocar a sus críticos comprando lencería y cosiendo en ella una letra A en rojo, emulando así a la protagonista de la novela ‘La letra escarlata’. Este papel le mereció una nominación tanto a los Globos de Oro como a los Premios BAFTA.

Historias Cruzadas – 2011

En el historial de Stone, no todo se limita a la comedia, ya que también ha desempeñado roles dramáticos cargados de significado. En esta ocasión, la vemos interpretando a Eugenia Skeeter Phelan, una recién graduada periodista que regresa a su hogar en Jackson, Misisipi. Allí se enfrenta a una realidad marcada por el racismo y la discriminación hacia las mujeres de color que trabajan como empleadas domésticas. En respuesta, escribe un artículo que provoca la indignación de la sociedad conservadora de los años 60. Emma compartió protagonismo en esta historia con Viola Davis, quien ganó el Oscar a la Mejor Actriz por su actuación en esta película.

El Sorprendente hombre Araña – 2012 - 2014

Esta incursión en el mundo de los superhéroes resultó ser muy exitosa. En esta nueva entrega de la saga del arácnido, Emma Stone desempeña el papel de Gwen Stacy, el amor juvenil de Peter Parker. Gwen se convierte en la única persona que conoce la verdadera identidad de Spider-Man hasta ese momento, lo que la lleva a un desenlace trágico. Tanto Emma como Andrew Garfield recibieron elogios por su actuación en esta versión de Spider-Man, y Stone fue galardonada con un Kids’ Choice Award como Mejor Actriz en 2015.

La La Land - 2016

Este marcó el ascenso de Stone al estatus de superestrella, ya que no solo recibió elogios de la crítica, sino que también le valió su primer premio Oscar como Mejor Actriz. A través de experiencias personales y otras tomadas prestadas, dio vida al personaje de Mía, una joven que aspira a ser actriz y está en un encuentro crucial con Sebastian, un músico de jazz cuyo sueño es abrir su propio club. Sin embargo, ambos enfrentan numerosos desafíos en la búsqueda de sus metas, y en el proceso, terminan perdiendo el amor que compartían.