Ana Brenda Contreras y Cynthia Rodríguez las más criticadas por sus looks nupciales: así callan bocas

Ana Brenda Contreras sorprendió a todos con sus diferentes looks de novia que ha presentado desde que se comprometió con su ahora esposo Zacarías Melhem. Aunque la actriz suele ser muy activa en redes sociales, donde muestra su lado más fashion y divertido, su relación la había mantenido completamente en lo privado por lo que muchos no sabían de su vida amorosa.

En aquel entonces, la famosa publicó una fotografía donde se le va abrazada de su pareja, mostrando su lujoso anillo de compromiso. “Lo mejor ya está pasando”, se lee en la publicación. Apenas hace unas semanas, la actriz publicó unas imágenes celebrando su despedida de soltera con la descripción: “Nos vamos a casar. Cobijados por todo el amor de nuestra familia y amigosGracias mama y tía por tan hermoso bridal shower 💫Wedding Spam to come …”.

Ana Brenda Contreras encontró el amor verdadero en Zacarías Melhem | (Instagram: @anabreco)

El fin de semana Ana Brenda reveló que tuvo un ritual de votos en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, previo a su boda en el que estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos. Y aunque se llenó de alagos, las críticas por su look de novia llovieron. En las imágenes que han circulado en redes sociales se puede ver a la actriz luciendo un hermoso vestido blanco, el cual complementó con una elegante capa de cuello alto y transparencias.

“Tan bonita ella y con ese vestido y zapatillas....no no no no”; “Horrible el vestido, zapatos, lentes…se colgó todo lo k encontró solo le faltó el molcajete”. “Tan linda, bello cuerpo y cara y salió con ese vestido, no ese vestido para la ociasion y momento tan bonito !”; “Parece camisón ese vestido muy feo,nada que ver con la ocasión!!”, “Como que el vestido no era muy de su estilo, ni los zapatos y qué onda con su cabello, ella siempre sabe arreglarse muy bien”, se lee.

Posteriormente, la famosa fue nuevamente criticada por su vestido de novia compuesto de mangas largas, cuello alto y un velo extenso que funcionó como marco de su rostro, además el encaje transparente que resaltó su figura, tenía . El atuendo nupcial de Ana Brenda, con diseño de cuello y brazos cubiertos, es una tendencia que hemos visto en trajes de bodas usados por Michelle Salas, Paris Hilton y Kate Middleton.

Del mismo modo, su peinado también fue una sabia decisión con el cabello liso y partido en medio. El maquillaje sobrio y muy natural para resaltar su belleza. El detalle arriesgado y fascinante lo dio el manicure con las uñas en tonalidad oscura.

Cynthia Rodríguez tampoco se salvó de las críticas

Cynthia Rodríguez La conductora fue criticada porque su look en el bautizo de su hijo parecía "de novia"

Cynthia Rodríguez celebró hace unas semanas el bautizo de su hijo León en Casa Huamantla, en la ciudad de Tlaxcala, en donde se dejó ver con el look más criticado por los internautas que calificaron su vestido “de mal gusto” por parecer “de novia”. La conductora optó por un diseño de seda doble, con un corte en la cintura y plumas de avestruz bordadas a mano en las mangas.

Este también estuvo compuesto por un faldón drapeado en la parte frontal, confeccionado en España y constituído por un 92% de poliéster, un 5% de seda y el 3% restante, las plumas del exótico animal. Según trascendió, tiene un costo que asciende a 475 Euros, es decir, alrededor de 7 mil 45.53 pesos mexicanos. “Muy hermosa pero no me parece un look adecuado par un bautizo”; “¿Fue boda o bautizo?”; “Era el bautizo de su hijo y esta robando camaras vistiendose de novia, de mal gusto”, se lee en redes sociales.

Las famosas se defienden de las críticas de la mejor forma: ignorando a los haters

Tanto Ana Brenda como Cynthia han optado por llevar sus vidas privadas alejadas del ojo público sin embargo, cuando deciden mostrar un poco de ellas a los fans, terminan siendo criticadas.

Eso sí, la mejor forma de contraatacar ha sido ignorando los comentarios destructivos y mostrando la inmensa felicidad que les ha traído los momentos en los que han portado sus looks más criticados. Lo que ellas demuestran es que lo que ofrece es a menudo lo que regresa a una y, si bien es posible que tengan que lidiar con personas difíciles no viven acorde a expectativas ajenas.