“Este año debuto en Hollywood”: Anuel revela cuáles serán sus próximos proyectos artísticos

Anuel AA, el famoso cantante puertorriqueño, ha anunciado emocionantes novedades sobre sus próximos proyectos artísticos para el año 2024.

A través de instagram, reveló que debutará como actor en Hollywood, además de explorar facetas como modelo y diseñador de moda.. El cantante lo expresó así:

‘’Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año pero noooooooo y no me pregunten esa mierda TAMPOCO 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ LOS PLANES ESTAN MUY HIJOS DE PUTAS COMO PA DECIRLOS EN UNA ENTREVISTA!!!!!!!’’

Y continuó:’’Dios me esta bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco!!!!!!! Yo soy TRAPERO, Canto reggaeton, RAPEO, MODELO, SOY UN DISEÑADOR EMPEZANDO EN LA INDUSTRIA DE FASHION Y ESTE AÑO DEBUTO ACTUANDO EN HOLLYWOOD COMO SIEMPRE LO SOÑÉ MÁS Q CANTAR’'

‘’No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aun no ha salido mi álbum nuevo 🐐🤴🏾 AHORA EN FEBRERO Y MARZO VA SALIR UNA OLA DE CANCIONES Y REMIX NUEVOS BIEN HP + EL ÁLBUM INUNDANDO LA CALLE 👹 PERO LO MÁS HP ES TODO LO Q ESTA PASANDO CON MI CARRERA APARTE DE LA MÚSICA 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾'’ siguió relatando.

el puertorriqueño: ‘’TODO EL MUNDO PENSABAN Q SE ME HABÍA JODIO LA CARRERA CUANDO ME SEPARE DE FRABIAN Y ESO FUE LO MEJOR QUE ME PASO EN MI VIDA!!!!!!! TENGO UN EQUIPO NUEVO DEMASIADO DE HPPPP 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 NO SUBESTIMEN A NADIE EN LA VIDA Y EN ESPECIALMENTE EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA, PORQUE AVECES EL CANTANTE ES EL Q HACE TODO Y SACRIFICA TODO Y OTROS COGEN EL CRÉDITO’'

‘’AL IGUAL Q HAY EQUIPOS QUE CARGAN AL CANTANTE Y EL CANTANTE SE CREE Q ESTA DONDE ESTA POR Q EL SE CREE Q ESTA CABRON Y NO VALORAN A SUS EQUIPOS… RECUERDEN Q JORDAN NO SE GANÓ LOS CAMPEONATOS SOLO NUNCA PERO A LA MISMA VEZ EL SÍ ERA EL Q TIRABA EL ÚLTIMO TIRO DEL JUEGO PA GANAR EL JUEGO Y SIEMPRE LA METIA 💯💯💯💯💯💯🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾'’ concluyó.

A pesar de los obstáculos y dificultades que ha enfrentado, Anuel AA sigue adelante con determinación en su carrera artística. Su talento y dedicación se mantienen intactos, y sus seguidores están emocionados por presenciar su debut en Hollywood y por escuchar su nuevo álbum.

Reacción del público en redes sociales