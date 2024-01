Cristina Saralegui vuelve a la televisión después de 14 años ausente

Después de 14 años de ausencia en la televisión hispana, Cristina Saralegui ha revolucionado las redes sociales al regresar al programa para celebrar su cumpleaños número 76 y allí con buena compañía apagó las velitas de una nueva vuelta al sol. La presentadora fue recibida con bombos y platillos en el canal para celebrar su existencia.

En esta ocasión, la querida conductora se unió a la cadena de televisión hispana para festejar un año más de vida junto a su audiencia, diversas personalidades del espectáculo estuvieron presentes así como algunos de sus seres queridos. En las postales, la presentadora de televisión fue fotografiada con una chaqueta negra, una camisa floreada y su habitual peinado.

Te puede interesar: Mira como luce Cristina Saralegui a sus 75 años de edad

#CristinaSaralegui regresó a #Univisión y lo hizo para festejar junto a #DespiertaAmérica su cumpleaños #76. 🥳🎂🎈



📸: Chepe José pic.twitter.com/Jr74knW3v8 — Despierta América (@despiertamerica) January 29, 2024

Saralegui aprovechó la ocasión para aclarar un punto importante que está relacionado con su estado de salud. Ella misma asegura que está tranquila.

“En el Internet, a mí me han matado cuatro veces. Ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a (inventar) cosas muy feas, desagradables, que no son verdad”, agregó.

Sus seguidores le dejaron algunos comentarios:

“Yo no me perdía el Show de Cristina me encantaba desde que estaba en Despierta América”.

“La reina de la televisión hispana, tan bonita cómo siempre, que Dios la continúe llenando su vida de muchas bendiciones”.

“Yo crecí viendo el programa de usted Cristina que Dios la bendiga Cristina”.

“Siempre bella!! Se te extraña mucho”, son algunas de las expresiones en el Instagram de ‘Despierta América’.

Es importante mencionar que Cristina estuvo presente en la televisión durante 21 años con su programa ‘El Show de Cristina’. Además, la artista ha expresado en varias ocasiones que se abstiene de las cámaras y las redes sociales porque disfruta de su retiro de las pantallas.

Dejó un mensaje a los televidentes: “Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más, ni estoy vieja… Me pusieron un filtro, no de vieja, que estoy, ¡de momia!, como si me hubieran desenterrado de Egipto”, finalizó.