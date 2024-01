Se van contra Aislinn Derbez por decir que las enfermedades se curan con las emociones

Aislinn Derbez ha quedado en el ojo del huracán por uno de los episodios de su podcast ‘La magia del caos’ donde contó como invitado con el médico Nirdosh Kohra, promotor de una medicina alternativa denominada Bodhi Medicine, en la que le enseña a las personas a sanar enfermedades.

La actriz y el especialista tuvieron una charla entorno a “La raíz de las enfermedades y cómo detenerlas” y aunque el estreno de este episodio fue el pasado 16 de enero, a través de las redes han lanzado algunos fragmentos de la conversación, los cuales han sido objeto de criticas y hasta burlas.

Y es que según las bases de Bodhi Medicine, las enfermedades son producto de un desequilibrio generado por emociones mal canalizadas, por lo que aseguran que “el cuerpo puede curarse solo de lo que sea” siguiendo cinco leyes biológicas.

Las criticas a Aislinn Derbez por minimizar enfermedades

“El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. La medicina, casi siempre, cuando está atendiendo a una persona con ‘cáncer’, y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz”, mencionó Aislinn.

La hija de Eugenio Derbez aseguró que gracia a los talleres que ha tomado con Kohra ha logrado sanar varias enfermedades.

Estas palabras fueron respaldadas por la artista, quien en el pasado ha tomado talleres con el especialista.

“Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú mencionas”, sostuvo.

Según explicó el especialista, su propuesta incorpora diversas corrientes de medicina alternativa, meditación y lo realmente útil de la medicina convencional.

“No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no. Lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, obsérvenlo”, agregó.

Sin embargo, en las redes no han perdonado a Aislinn pues la acusan de promover la desinformación y minimizar las enfermedades por las energías, por lo que incluso mencionan que están poniendo en riesgo a muchas personas.

“Qué peligroso que ésta gente ande diciendo burradas, y queriendo sustituir a los médicos que estudian y se preparan por años para salvar vidas”, “Peligroso que personas piensen que con “energías” se pueden tratar enfermedades para las cuales existe toda una ciencia de la salud para su óptimo tratamiento”, “Opino que se les van a morir muchos por seguir sus consejos”, han sido algunos comentarios.