¡Entérate! ¿Por qué "Pepillo" Origel usa peluca?

De algo está seguro Juan José “Pepillo” Origel, que a sus 76 años goza de excelente estado de salud, a pesar de que en 2023 fue intervenido quirúrgicamente para colocarle un marcapasos.

Sin embargo, recientemente el periodista de espectáculos le reveló a Yordi Rosado que hace 20 años fue operado de un tumor cerebral, momento de su vida que consideró “muy duro”, tanto para él como para su familia, ya que pensaban que no superaría.

“Me operé el cerebro, por eso no estoy bien, tuve un tumor, iba a entrar a Ventaneando. Para mí fue muy duro y mis papás creían que no iba a vivir porque en ese tiempo tener un tumor en el cerebro era decir que se iba a morir”.

El reconocido periodista contó detalles de cómo su cuerpo le avisaba que algo no andaba bien:

“Estaba yo en la casa de Mario Moreno y estábamos en el cumpleaños de él. Vino mi hermano, estábamos tomando la copa en la barra y de repente empiezo a sentir como que se me movía todo (…), azoté y fui con el doctor, me dijo que tenía un tumor y había que operar porque está oprimiendo el cerebro”.

Origel dijo que afortunadamente la recuperación fue rápida y satisfactoria. Pese a ello, le dejó varios hoyos en su cuero cabelludo razón por la que en la actualidad utiliza peluca. “Tengo la cabeza llena de hoyos porque en ese tiempo no era como ahora, a mí me abrieron y tengo hoyos por todos lados”. Dijo Pepillo.

“En ese tiempo estaba en “La Oreja”. La cámara me daba por atrás cuando entraba y era cuando se me veía; me daba mucha desesperación verme así” comentó Pepillo Origel.

El periodista de la fuente de espectáculo reconoció que a principio le causó inseguridad el hecho de usar una peluca, sin embargo, en la actualidad ya esto no representa un problema pues está seguro que su ejemplo ha servido para romper algunos estereotipos.

“La verdad es que, gracias a mí, muchos traen. Lo primero que voy a hacer cuando me despida del programa será raparme” concluyó Juan José Origel.