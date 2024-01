Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín se quitó sus apellidos y explicó por qué

Mía, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, decidió emprender su carrera artística sin el apellido de sus padres.

La joven compartió su deseo de crecer en el mundo artístico, pero es algo que quiere hacer por ella misma y de allí parte la razón por la cual optó en no portar el apellido de sus famosos padres Rubín Legarreta.

Muchos hijos de famosos tienen a cuestas el peso de los apellidos o de los logros de sus padres. Hay quienes son reconocidos por sus papás y no por ellos mismos, y esto es algo que quiere evitar Mía, quien desea tener su propia identidad.

Según reseñó Quien, la artista, de 18 años, además considera que es una gran responsabilidad usar el apellido de sus famosos padres y, por eso no los usará, sino que sólo será Mía. Destacó que esta decisión no significa que no se sienta orgullosa de sus orígenes, sino que es una gran responsabilidad ante el talento de sus padres.

Mía

Confesó que no usar sus apellidos fue una decisión de familia. “Fue una decisión colectiva. Estoy muy orgullosa de ser quien soy y de portar el apellido que llevo, que pesa, es una gran responsabilidad porque mis padres son unos seres tan talentosos”, relató Mía.

Quien le propuso la idea fue su papá. “Mi papá fue el primero en decirme ‘Oye, qué tal si ahora en adelante eres Mía’, y creo que es importante tener mi identidad como artista y más ahora que ya voy a tener una carrera de solista más elaborada, así que ahora me llamaré Mía”.

Mía y su debut con ‘Diablo’

Mía se estrenó como coautora con el tema musical ‘Diablo’, una canción que hizo con su padre, con César Miranda y con su productor José Miguel Alfaro.

“Estoy muy emocionada porque es la primera canción en la que yo tuve participación como coautora… Es una canción muy especial que se hizo hace casi tres años, que tiene una doble connotación porque puede hablar de un amor no correspondido, un amor tóxico, pero a la vez nos inspiramos en un libro que se llama ‘Satán’, es una biografía que habla de cómo el mayor demonio de uno mismo es el ego”.