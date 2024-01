LCDLF4: Vicente Fernández Jr. aclara sobre la ‘relación abierta’ que ventiló Mariana González

Hace una semana arrancó La Casa de los Famosos 4, y con ello las lágrimas, confesiones, rivalidades y polémicas de sus habitantes, que son los ingredientes que han dado sabor al reality show.

En las emisiones 24/7 se han ventilado algunos secretos o detalles de la vida de los famosos como fue cuando Mariana González reveló sobre el tema de que lleva una relación abierta con Vicente Fernández Jr. El comentario desencadenó varias reacciones entre los participantes de la casa y dio varios contenidos en Tik Tok.

Publimetro contactó a Vicente Junior para que diera su opinión sobre la declaración de su esposa, y de cómo ha visto su participación.

“Me dio risa, porque ya vi el meme y el Tik Tok que hicieron, de que si es una relación abierta, que ella hace lo que quiere y yo hago lo que quiero (risa). Ella dijo: ‘lo hemos hablado’, que el día que queramos hacer algo (...), si pueden escuchar dice: ‘lo vamos a platicar’; lo que si te puedo decir a ti y al público es que sí es una relación más transparente y abierta, porque me ha contado su vida desde el día que nació en la casa de la familia González Padilla hasta el día que la conocí. Ella me dijo todo en un trayecto de 48 horas. Me ha platicado todo de sus relaciones, por eso fue un libro abierto, esa es la relación abierta a lo que estábamos hablando”, dijo Vicente Junior.

El hijo del Charro de Huentitán añadió, “es lógico que se desvirtúa, porque si ves el concepto de lo que acabo de hablar, pues no se hace trending topic y tiene que hacerse del otro lado para poder tener punto de expectativas y morbo a eso me refiero”.

“Han dicho tantas cosas de mi en Tik Tok y memes, ya dijo María Félix un día: ‘si para tener para comer tienen que hablar, pues que le sigan hablando’. Me da mucha satisfacción que gracias a que hablan o inventan se me hace más interesante mi vida como la han inventado a lo que he vivido”. — Vicente Fernández Junior

Vicente viajará a Miami, del 3 al 6 de febrero, para estar como invitado en varios programas de la cadena Telemundo.

También puede interesarte: Descubre la historia de la canción que Daniela Romo le dedicó a Tina Galindo

¿Cómo ha visto la participación de Mariana González?

“Mariana es una mujer transparente, honesta, trabajadora y una de las metas fundamentales era que conocieran el porqué me enamoré de ella, y el falso concepto que se le ha etiquetado desde hace 4 años que comenzamos, de que si era interesada, si era vividora, pero es una mujer hecha y derecha. Está expresando la calidad de mujer, ser humano, amiga y me han felicitado, porque mucha gente tenía un concepto distinto a lo que es la verdadera Mariana y cómo es en su día a día”, señaló Vicente.

LCDLF4: Vicente Fernández Jr. aclara la 'relación abierta' que reveló Mariana González

Vicente Junior: “me educó, amansó y controló”

“Platicando en temas íntimos entre Mariana y yo, no hay una mala interpretación o alguna mala situación ni de parte mía con ella, ni ella conmigo. Algo que particularmente, y lo puedo decir a pecho abierto es que desde el día que yo volteé a verla, me hizo caso y me dijo: ‘Órale va, esto es lo que hay’, me dio la mano y no me ha soltado”, dijo el charro mexicano.

“Es más el temor de que ésto termine, que las ganas de haber estado como en otras ocasiones de mi vida, valiéndome cacahuate y nada más pensando en mí. La gente sí cambia, porque ella me educó, amansó, controló y como lo quieran llamar, pero soy feliz”. — Vicente Fernández Junior

Viente Fernández Jr. ha tenido fama de ‘don juan’ a lo largo de sus relaciones, pero reveló que con Mariana no hay ese tipo de distracciones o infidelidades.

“En lo que se refiere a mi parte, yo también he sido lo más transparente y abierto, porque siendo la cuarta ocasión que me caso... ¿tenía que esconder algo? Nunca he escondido nada, la verdad es que en esta cuarta ocasión estuve como el señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) que estuvo contrario a la Presidencia y a las votaciones (risa), y hacía muy buen papel hasta que dios le dijo: ‘Órale pues ya te toca, ahí va’. Así estuve yo pidiéndole una gran pareja, una gran mujer y me doy cuenta que Dios me quiere y me escucha”.

“La acompañé al pasillo para ingresar a la casa, y le dije que era una meta e ilusión suya, que el siguiente trabajo era divertirse, disfrutar y que le enseñara a la gente la esencia de Mariana como mujer, persona, amiga y quitar esos malos conceptos”. — Vicente Jr.

PUBLIMETRO TV: