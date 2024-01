Pedro Prieto se lanza contra el Temach y dice que nunca dejaría a sus hijos ver su contenido

Luis Castilleja, conocido como El Temach, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares e influyentes del momento. Sin embargo, su contenido ha sido bastante cuestionable ya que se ha dedicado a dar consejos amorosos a los hombres, señalando a las mujeres de “interesadas” y otros calificativos despectivos. Por si fuera poco, denomina ‘Alfas’ a sus seguidores, reforzando la violencia machista.

Luego de haber sido un polémico tema de conversación por su aparición en el podcast ‘Envinadas’, El Temach ha vuelto a dar de qué hablar y ésta vez tras haber sido criticado por un conductor en pleno programa de televisión.

El Temach es señalado de ser “la peor influencia”

Recientemente el Temach fue invitado al matutino ‘Venga la Alegría’, donde el conductor Pedro Prieto, cuestionó su contenido y lo puso en su lugar al ponerlo como “pésima influencia” para los niños.

Durante la transmisión, el conductor hizo varios cuestionamientos sobre lo que dice en sus redes sociales respecto a las mujeres pero este se defendó alegando que “no promueve el odio hacia ellas” sino que espera “empoderar a los hombres” para alcanzar la verdadera igualdad.

“Yo no ataco a las mujeres. A mí me llama mucho la atención por qué las mujeres se sienten atacadas con mi contenido. Yo lo que hago es decirle a los hombres cuidate de cierto tipo de mujeres porque hay cierto tipo de mujeres que te pueden manipular. Hombres y mujeres podemos ser violentos, podemos ser egoístas, podemos ser manipuladores y de repente la narrativa general es que no, que las mujeres todas son buenas, todas son generosas, todas te van a proteger. Y yo le digo a los hombres ‘oye si te están poniendo a competir, poniendo el cuerno, maltratando emocionalmente, tal vez no es tan buena como pensabas, mejor busca una que sí sea buena”, se defendió el creador de contenido.

Prieto interumpió al influencer, destacando que “así no lo dice en sus videos”, ya que constantemente utiliza un lenguaje que denigra a las mujeres. Fue así como el conductor aprovechó para expresar su preocupación respecto a quiénes están consumiendo su contenido.

El influencer mantuvo su postura respecto a que no ataca a las mujeres sino que aconseja a los hombres para que estén a ala altura de lo que ellas buscan. “Yo creo en la igualdad, yo creo en la libertad de las mujeres y porque son libres tienen que ser muy responsables con esa libertad. Yo creo que está bien que tengan estándares muy altos y por eso le digo a los hombres ‘sé muy exitoso, sé muy poderoso, sé ese tipo de hombres que ellas puedan elegir porque ellas van a elegir al mejor’. El problema es que hay muchas mujeres a las que no les gusta la igualdad”.

El Temach El creador de contenidos ha sido señalado de denigrar a las mujeres (TikTok)

“Yo te lo digo y te lo dije ayer en la cara. Realmente, yo, si de repente el día de mañana me entero que mi hijo ve tu contenido, a mí me haría pensar que estoy haciendo algo mal como padre”.

Asimismo Prieto destacó que considera que el creador de contenido se aprovecha a través de su contenido de la baja autoestima de muchos jóvenes.

“Siento que de repente a lo mejor te puedes aprovechar de la soledad, de estos jóvenes que no tienen el autoestima bien definido y puedes dar consejos que tienen una alta responsabilidad sobre la vida de esa gente que se siente sola y que estés, a lo mejor, generalizando sobre un tema que tiene que ser a lo mejor más cuidado por un especialista”.