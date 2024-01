Pautips, la creadora de contenido nominada a los TikTok Awards 2024

TikTok se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de usuarios acceden a este portal para ver un gran número de videos cortos. Tras el éxito de este portal chino, se crearon los TikTok Awards, una ceremonia para premiar a los creadores de contenido.

Entre todos los influencers, miles de colombianos celebraron la nominación de Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, quien participa en la categoría #TikTokBeauty. En entrevista con Publimetro, la tiktoker aseguró que se enteró mediante un grupo de WhatsApp que tiene con su equipo de ‘management’.

“Llevo 12 años haciendo videos de belleza, de estilo de vida, de todo eso y para mí es un gran honor estar nominada”. La también empresaria aseguró que su mayor reto es ir a la par de todas las redes sociales: “tú sabes que los algoritmos cambian todo el tiempo también que hay muchas apps. Hay muchos rostros nuevos, entonces mantenerte vigente en medio de todo este mercado es todo un reto, pero creo que lo más importante es crear una comunidad”.

Con relación a su vida privada, Pautips aseguró que “yo he sido muy inteligente en saber qué cosas muestro y qué cosas no. Tal vez cuando era más pequeña mostré más de lo que debía, pero de todas mis etapas he tenido aprendizajes y actualmente yo comparto, digamos, lo que pueda llegar a ser motivacional o chistoso para el resto de las personas”.

Al hacer videos para redes sociales y no tener un horario fijo, la nacida en Colombia expresó: “Bueno, eso esto sí es algo en lo que yo me tengo como que extralimitar. Obviamente no duermo tanto como quisiera, pero intento hacerlo¡ como un trabajo formal; dividir mis tiempos en las mañanas, trato dedicarle más tiempo a cosas de la casa o cosas propias para hacer ejercicio. Ya en las tardes, siempre grabo contenido, estoy editando en reuniones o ahorita, que soy de viaje, entonces intento hacer una manera en la que pueda funcionar mi vida, normal con crear contenido”.

Pautips explicó cómo fueron sus inicios y todo lo que cambió a lo largo de su trayectoria como creadora de contenido: “Yo comencé a hacer videos cuando tenía 17 años, hace 12 años. Comenzó todo como un juego, en esa época casi nadie hacía videos y para mí era demasiado especial poner una cámara e inventarme que estaba hablando con mis amigas. Eso creció al nivel que está hoy: tengo más de 9 millones de seguidores en Youtube, más de 8 en Instagram y esto que empezó como de la nada, se volvió mi proyecto más importante. Entonces, mi hobby empezó a hacer mi trabajo y ya cuando vi que empecé a ganar dinero por medio de ellos y a tener nominaciones, lo tomé con seriedad”.