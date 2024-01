¿Cómo fue la salida de Pepillo Origel de Ventaneando?

Juan José Origel, más conocido en el ámbito del entretenimiento como Pepillo Origel, fue el invitado en el programa más reciente de Yordi Rosado, donde, siguiendo la tradición del conductor, compartió detalles íntimos de su vida tanto personal como profesional.

Durante la conversación, se abordó el tema de su controvertida salida de ‘Ventaneando’, el programa conducido por figuras como Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola. Es importante recordar que Origel fue parte del reconocido programa de espectáculos de TV Azteca en la década de los 90 y se retiró en 1997, en medio de lo que se rumorea fue un conflicto con los conductores del programa.

El inicio de Pepillo Origel en ‘Ventaneando’

Durante una entrevista reveladora con Yordi Rosado, Juan José Origel compartió la fascinante historia de cómo se convirtió en uno de los conductores de ‘Ventaneando’ gracias a una oportunidad única que se presentó durante la planificación del programa.

Según Origel, todo comenzó cuando Pati Chapoy, la reconocida conductora y periodista, se reunió con Carmen Armendáriz para idear un nuevo programa de televisión.

En el transcurso de la conversación, surgió la idea de contar con cuatro conductores. Carmen, quien mantenía una estrecha amistad con Pedro Sola, sugirió a este último como el experto en novelas. Por otro lado, Pati ya tenía en mente a Martha Figueroa, pero aún faltaba un conductor más.

En este punto, Pepillo Origel ingresó de manera inesperada pero impactante en la escena. Durante la participación de Pati Chapoy como invitada en el programa de radio de Origel, encontró al cuarto conductor perfecto.

“Invito a Pati a mi programa de radio y llega Pati y le dice a Carmen: ‘ya tengo al otro’. Entonces me llaman”, recuerda pepillo.

El programa fue un gran triunfo, y los presentadores, entre ellos Pepillo, se vieron sorprendidos por la pronta aceptación del público. “Ya cuando empezamos no te alcanzas a dar cuenta tan pronto de lo rápido que fue ese trancazo”, indicó.

¿Cómo fue la polémica salida de Pepillo Origel de ‘Ventaneando’?

La partida de Pepillo Origel de ‘Ventaneando’ se convirtió en un tema polémico que involucró intrigas, oportunidades laborales y la delicada tarea de comunicar su decisión al equipo del programa. El reconocido presentador compartió detalles sobre este período en una entrevista, proporcionando una perspectiva única sobre los acontecimientos que llevaron a su salida del popular programa de espectáculos.

Según Origel, el dueño de Televisa se le acercó durante un evento y manifestó su interés en que se uniera a trabajar en la cadena televisiva. Este encuentro tuvo lugar mientras Pepillo aún formaba parte de ‘Ventaneando’.

Poco después, recibió una llamada con una tentadora oferta laboral: “Al principio la gente no me quiso por haber dejado Ventaneando”, señaló.

La narrativa toma un giro intrigante cuando Origel reveló que después del fallecimiento de Don Emilio Azcárraga, Alberto Ciurana se puso en contacto con él en nombre del difunto Azcárraga para invitarlo a unirse a Televisa.

Pepillo aceptó la propuesta, pero con una condición notable: llevar consigo a todo su equipo de ‘Ventaneando’, excluyendo a los conductores, pero incluyendo a Carmen Armendáriz.

A pesar de la delicada situación, el conductor de televisión enfatizó que su elección de abandonar ‘Ventaneando’ con su equipo no tenía la intención de perjudicar a Pati Chapoy, la productora del programa. Subrayó que, en este entorno, la prioridad es cuidar del propio bienestar. Origel compartió cómo comunicó a Carmen Armendáriz sobre la oferta que había recibido, destacando la importancia de la discreción y revelando que prefirió que Pati, Pedro y Martha se enteraran después de su partida.

“En este ambiente no es de que veas en hacerle daño a la persona, sino que ves por tu bienestar. Yo quiero mucho a Pati, quería el programa, pero me estaba ofreciendo todo esto e imagínate llegar solo a una empresa de que tenías tantos enemigos y llegar solito dije ‘no puedo’”, dijo.

A pesar de que ciertos presentadores de ‘Ventaneando’, en particular Daniel Bisogno, expresaron críticas hacia su partida, en la actualidad, Pepillo Origel mantiene una relación amigable con Pati Chapoy.

“Hasta que murió mi papá, Pati fue la primera para darme el pésame y hasta el día de hoy tengo un cariño y respeto hacia la señora... Bisogno me hizo garras, día con día. También ese sentimiento que me dio con Pati, hablaron de mí lo peor de lo peor y vivía mi mamá, eso era lo que me dolía. Ahorita que digan misa, ya no me importa la verdad”.

Destacó que, aun en situaciones complicadas, Pati Chapoy fue la primera en expresar sus condolencias por la pérdida de su padre, y a pesar de las críticas, la admiración y el respeto siguen siendo mutuos.