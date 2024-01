La critican pero Eiza González está en su mejor momento junto al más guapo de Hollywood

Eiza González tiene mucho que celebrar y es que no sólo acaba de cumplir 34 años este 30 de enero sino que además fue revelado el trailer final de su próxima película, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por el galardonado director Guy Ritchie.

La cinta es una adaptación del libro homónimo de Damien Lewis que narra cómo los guerreros secretos de Churchill incendiaron Europa y dieron origen a las operaciones negras modernas. Contará la historia real, pero a menudo olvidada, de cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill reunió una unidad militar secreta, lo que les permitió actuar por su propia voluntad y utilizar todos los medios necesarios para luchar contra los alemanes. Los hombres que sirvieron en estas operaciones encubiertas, las primeras en su tipo, fueron aclamados como héroes de guerra que cambiaron el rumbo del conflicto.

“¡¿Trailer en mi cumpleaños?! 🎂¡Sí señor!¡Nos vemos el 19 de abril en cines chicos”, escribió la mexicana en una publicación junto al avance de la nueva película.

Si bien esta trama podría sonar “demasiado intensa” para una actriz que se dio a conocer por sus papeles de “niña buena” en las telenovelas mexicanas, es un hecho que en los últimos años, Eiza González se ha ganado el respeto de Hollywood como una de las actrices mexicanas de las cintas de acción más taquilleras como Baby Driver, Ambulance, Godzilla vs Kong, Fast & The Furious: Hobbs & Shaw, entre otras.

A pesar de que la critican por su transformación física y la acusan de someterse a “demasiadas” cirugías plásticas (las cuales nunca han sido confirmadas) y hasta de ser una “devora hombres” por todas las veces que se le ha visto con los galanes del momento, Eiza ha demostrado que ha triunfado por su talento. Ahora, en The Ministry of Ungentlemanly Warfare estará compartiendo créditos con nada más y nada menos que Henry Cavill.

Eiza González demostrará todo su potencial al lado de Henry Cavill

La mexicana ya ha compartido créditos con los actores más cotizados como Jake Gyllenhaal, Vin Diesel y Alexander Skarsgård. Ahora, lo hará con Henry Cavill, quien protagonizará The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

El avance muestra a Cavill como un Gus March-Phillips desaliñado y algo desquiciado, reclutado para una misión especial de la Segunda Guerra Mundial mientras el gobierno británico decide seguir el ejemplo de Alemania al no seguir las reglas. Aunque March-Phillips comenta que no es un hombre muy agradable entre la administración británica, resulta que es precisamente por eso que lo están reclutando. Pronto, March-Phillips reúne a todo un equipo de gente “mala” que está dispuesta a utilizar sus talentos y cualidades desagradables para participar en una guerra notablemente “poco caballerosa” contra los nazis.

Por supuesto, el propio Cavill aprovechó para compartir unas fotografías en su cuenta de Instagram, caracterizado como su personaje, las cuales ya han desatado la locura entre sus seguidores.

Durante mucho tiempo, Henry Cavill ha sido señalado como un posible futuro James Bond, y en los últimos meses la ex estrella de The Witcher ciertamente ha demostrado que está preparado para una o dos aventuras de espías.

Recientemente se encuentra promocionando la cinta Argylle, en la cual interpreta al agente Matthew Vaughn. El actor interpreta a un espía de talla mundial con amnesia, a quien engañan haciéndole creer que en realidad es un novelista de gran éxito. A medida que recupera lentamente la memoria, el espía rastrea a The Division, la organización para la que solía trabajar. Si bien Argylle se estrenará en cines, es producida por AppleTV+ y tiene el potencial de ser la primera franquicia de gran presupuesto del transmisor.