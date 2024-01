Ernesto D’Alessio ve como se esfuma un intento de reconciliación: Pillan a Charito Ruiz con nuevo galán

Todo parece indicar que los intentos de Ernesto D’Alessio de lograr una reconciliación con Charito Ruíz, quien fue su esposa durante 16 años, se convirtió en un intento fallido, toda vez que fue pillada con un galán de quien se dice es su nueva pareja.

En un video publicado en Redes Sociales se ve a la influencer de 38 años muy bien acompañada, en la fiesta de Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, algunos alegan que el afortunado caballero es un empresario de Monterrey de quien se desconoce su nombre. Hasta el momento Charito Ruíz no ha confirmado si se trata de su nueva pareja.

Vale recordar que fue a finales de junio de 2023 cuando la famosa pareja hizo pública su separación por una supuesta infidelidad por parte del político y también cantante.

Ernesto de 46 años, se defendió ante los medios de comunicación, negando tales rumores, incluso llegó a confesar que seguía enamorado de la madre de sus cuatro hijos.

“Una de las cosas que se dicen es que yo tengo otra novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar; me casé una sola vez en mi vida para siempre. Ella (Charito) va a ser la única esposa que voy a tener, mi corazón sigue teniendo dueña”, dijo para aquel momento el cantante de “Con el alma en un cajón”

Ernesto D'Alessio y su esposa

En 2022, tanto Ernesto como Charito habían reconocido que atravesaban una crisis matrimonial. Por su parte, Lupita D’Alessio había asomado que no estaba conforme con su ex nuera, tanto como para enviarle un mensaje públicamente ante los medios de comunicación.

“Le dije: ‘Lo único que no quiero es que pierdas tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, precisó la famosa cantante.