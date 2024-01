Henry Cavill como nunca antes: así se ve el galán del universo DC en ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’

Después de casi un año de anticipación, Lionsgate ha revelado el primer tráiler de “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”, la próxima película dirigida por el reconocido cineasta Guy Ritchie y con la participación de Henry Cavill. Con su distintiva estética y ritmo, Ritchie nos sumerge en una historia ambientada en la segunda guerra mundial.

La cinta promete mostrar la primera misión de fuerzas especiales en la historia, según lo sugiere el intrigante avance. Basada en el libro homónimo del corresponsal de guerra e historiador militar Damien Lewis, el guion de la película está escrito por Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel y el propio Guy Ritchie.

Llega el primer trailer de “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”, lo nuevo de Henry Cavill

La película, programada para su lanzamiento el 19 de abril de este año, cuenta con un elenco estelar encabezado por Henry Cavill, Eiza González de “Baby Driver”, Alan Ritchson de la serie “Reacher” de Prime Video, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding y Cary Elwes.

“The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” se inspira en archivos recientemente desclasificados del Departamento de Guerra británico y relata la historia de la primera organización de fuerzas especiales formada durante la Segunda Guerra Mundial por el Primer Ministro Winston Churchill y un selecto grupo de funcionarios militares, incluido el famoso autor Ian Fleming.

Esta unidad ultrasecreta, compuesta por individuos diversos y rebeldes, emprende una misión audaz contra los nazis, utilizando tácticas poco convencionales y completamente “no caballerosas”. Su enfoque valiente cambió el curso de la guerra y sentó las bases para las fuerzas especiales británicas (SAS) y la guerra moderna de operaciones especiales.

¿Qué sabemos de “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”?

La trama se centra en Gus March-Phillipps, interpretado por Henry Cavill, un soldado británico con una reputación inicial cuestionable que encuentra redención al liderar la Small Scale Raiding Force (SSRF), una unidad de guerrilleros freelance creada por Churchill para llevar a cabo misiones secretas y peligrosas durante la guerra.

La película promete una experiencia cinematográfica única al combinar acción, comedia y un enfoque no convencional de los eventos históricos. “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” no solo destaca por su elenco de estrellas y su director talentoso, sino también por su narrativa basada en hechos reales que añade un fascinante giro a una historia que ya es increíble.