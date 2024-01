TWICE en México: Setlist para sus conciertos en el Foro Sol

Este viernes 2 y sábado 3 de febrero, el grupo femenino de k-pop, TWICE, conformado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol de la CDMX como parte de su quinto tour mundial “Ready to Be”.

La primera vez que TWICE llegó a México fue el 19 de julio del 2019, donde ofrecieron un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de la gira mundial ‘Twicelights World Tour’ y deleitaron a sus ONCEs mexicanos con sus mayores hits, entre los que destacan “Fancy”, “What is Love?”, “Likey”, “Dance the Night Away” y “Yes or Yes”, entre muchas otros canciones más.

TWICE México. / Foto: JYP Entertainment

Horarios para los dos conciertos de TWICE en México

Puertas VIP - 15:00 HRS

Soundcheck experience - 16:00 HRS

Puertas generales - 16:30 HRS

Invitado especial (VCHA) - 18:50 HRS

TWICE - 19:30 HRS

Conoce el setlist oficial de TWICE para sus conciertos en México

SET ME FREE

I CAN’T STOP ME

GO HARD

MOONLIGHT SUNRISE

BRAVE

Try (Colbie Caillat cover) (Dahyun solo)

Done for Me (Charlie Puth cover) (Tzuyu solo)

New Rules (Dua Lipa cover) (Sana solo)

MOVE (Beyoncé cover) (Momo solo)

7 rings (Ariana Grande cover) (Mina solo)

Feel Special

Cry for Me

FANCY

The Feels

My Guitar (Chaeyoung solo)

Killin’ Me Good (Jihyo solo)

CAN’T STOP THE FEELING! (Justin Timberlake cover) (Jeongyeon solo)

POP! (Nayeon solo)

Queen of Hearts

YES or YES / What Is Love? / CHEER UP / LIKEY / KNOCK KNOCK / SCIENTIST / Heart Shaker

Celebrate

Hare Hare

Talk That Talk

Dance Again

HAPPY HAPPY

Candy Pop

When We Were Kids

CRAZY STUPID LOVE

Fanfare

The Best Thing I Ever Did

Por otro lado, el próximo 23 de febrero, TWICE estrenará su treceavo mini álbum de estudio titulado ‘With YOU-th’ del cual se desprende el sencillo de pre-lanzamiento “I Got You” que verá la luz el viernes 2 de febrero, por lo que México será el primer país en escuchar dicha canción en vivo.