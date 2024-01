Las mejores frases de Carla, el personaje de Karol G en Griselda

El pasado 25 de enero, se estrenó en Netflix ‘Griselda’, una miniserie que relata la vida de una narcotraficante colombiana a la que se le conocía como ‘La madrina de la Cocaína’ y también como ‘La Viuda Negra’.

Le puede interesar: Griselda: elenco de la nueva serie de Netflix con Sofía Vergara

En pocos días, la producción ha tenido una gran receptividad por parte del público, esto gracias a su trama y a la excelente actuación de Sofía Vergara, quien tuvo la oportunidad de compartir algunas escenas con Karol G, cantante que se ha sabido ganar el corazón de cada uno de sus seguidores.

Karol G debuta como cantante

A pesar de no tener ningún tipo de experiencia en este ámbito, la artista colombiana no solo ha demostrado su talento ante el micrófono, sino también como actriz, y, aunque afirma que el proceso no fue tan fácil, en la miniserie se hizo notar lo bien que se sentía con su personaje.

Y es que, a Karol G le tocó interpretar a ‘Carla’, una joven que pertenecía a los cientos de chicas más que ‘La Viuda Negra’ utilizó para poder consolidar su imperio de dr*gas en Miami, Estados Unidos.

En la producción, ‘Carla’ es la encargada de empaquetar y transportar la mercancía ofrecida, y, gracias a la confianza y su buen trabajo, llegó a convertirse en la mano derecha de Griselda Blanco, lo que conllevó a su muerte.

Pese a su corta participación en la miniserie, la llamada ‘Bichota’ dejó algunas frases que sin lugar a duda se quedaron en las mentes del público que ya ha tenido la oportunidad de ver ‘Griselda’.

¿Cuáles son las frases icónicas de Karol G en la miniserie ‘Griselda?

Entre las frases más destacadas de Griselda según se indica en la cuenta oficial de Netflix Chile, se encuentran:

1. “Oíste, yo sí pensé que Estados Unidos iba a ser como más elegante”.

2. “Me llamo Carla. ¡A lo que vinimos, pues!”.

3. “¿Cómo cuánto más tiempo vamos a estar aquí echadas o qué? Yo podría estar haciendo mucha plata en Medellín”.

4. “Ahora sí va a haber un par de mancitos muy aburridos en Medellín”.

5. “¡Eso, Madrina!”.