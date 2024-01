‘La Casa de Los Famosos’: Mujeres se van en contra de Alfredo Adame por comentarios machistas

A pesar de solo tener una semana al aire, la tensión en ‘La Casa de los Famosos’ ha aumentado de manera significativa, y en esta ocasión ha sido el exconductor Alfredo Adame que ha provocado molestia entre los participantes, quienes no dudaron en unirse para exigirle que le diera un alto a sus comentarios machistas.

Sucede que, el famoso un poco antes de entrar al reality show ya había dado de qué hablar cuando empezó a hacer algunos comentarios en contra de Wendy Guevara, siendo de esta manera, tachado de transfóbico y ahora, Adame es señalado de machista por sus compañeras al mencionar algunas cosas que no fue de agrado para ellas.

Ante eso, las chicas no dudaron en unirse para exigirle que dejara de decir ese tipo de cosas, porque si no, se iban a ver en la obligación de tomar algunas medidas para sacarlo de la competencia.

“El público debe de entender que aquí hay mujeres, hay damas, hay mucho maltrato contra la mujer y no deben apoyar eso. Él está con el maltrato verbal constante de cosas de su pasado y aquí con las mujeres. Vamos a proteger a la mujer, ese público que nos está viendo no puede permitir ese maltrato verbal que estamos recibiendo de Adame. La producción lo puede poner, pero el público lo puede botar”, indicó Maripily Rivera en conversación con sus compañeras.

Las Mujeres de la Casa en contra del machismo de Alfredo Adame. Ya no lo quieren en #LCDLF4 pic.twitter.com/C7aF4kGwTX — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 29, 2024

Alana Lliteras decide confrontar a Alfredo Adame

Al ver la molestia de sus compañeras, la conductora Alana Lliteras no dudó en acercarse a Alfredo Adame para hacerle ver que realmente está equivocado por la manera en que se dirige a los demás participantes, lo cual no fue de mucho agrado para él, a pesar de haber prometido hacer cambios al respecto, pero, sin dar su brazo a torcer, aseguró que no dudará en responder a los ataques en su contra.

“Ya la gente sabe cómo soy, la gente sabe cuáles son mis costumbres, conocen todos mis lados. Yo no puedo tratar de adoptar personalidades, yo no tengo nada que demostrar (…) Pero tienes razón, si tú me lo dices, aquí hay gente que no me conocía tanto y se incomoda con esos temas los voy a tocar de una manera somera, sin decir las verdades como son porque la gente ahí afuera ya lo sabe. A las mujeres y a las damas les hablo como mujer y damas, a las demás les contesto como se merecen”, indicó el actor.