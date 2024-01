Pepillo Origel revela que se arrepiente de dar a conocer infidelidad de Joan Sebastian a Maribel Guardia

El presentador de televisión Juan José Origel, más conocido como ‘Pepillo Origel’, fue invitado al programa semanal de YouTube de Yordi Rosado, donde compartió detalles de su vida tanto profesional como personal.

Le puede interesar: Pepillo Origel revela que padece enfermedad y preocupa a la audiencia

Durante la entrevista, el conductor admitió sentir un profundo arrepentimiento por haber revelado la infidelidad de Joan Sebastian a Maribel Guardia, lo que resultó en el fin de la relación entre la pareja.

¿Cómo fue ese momento?

Juan José Origel rememoró las noticias que lo catapultaron como periodista de espectáculos, destacando que la revelación de la infidelidad de Joan Sebastian fue la noticia más significativa de su carrera en ese momento.

El periodista admitió que en ese tiempo no estaba familiarizado con Arleth Terán, ya que era muy joven y no la conocía. No obstante, decidió investigar y al día siguiente presentó la noticia en ‘Ventaneando’, el programa en el que trabajaba en ese entonces.

“Yo los vi en un antro… Yo sabía quién era Joan Sebastian pero no la niña bonita que estaba ahí con él. Entonces pregunté y me dijeron Arleth Terán, llegó con la nota”, señaló.

Lo que Pepillo Origel no tenía conocimiento era que Maribel Guardia era seguidora del programa y lo sintonizaba a diario, lo que significa que la pareja estaba viendo la televisión en tiempo real cuando él compartió la noticia.

“Maribel estaba viendo el programa y ve que estoy diciendo que Joan estaba con ella. No bueno le saco toda su ropa y todo lo saco de donde vivían y terminaron”, indicó.

El presentador relata que la actriz nunca lo trató de manera negativa por haber revelado la infidelidad de su ex esposo:

“Maribel nunca me hizo una mala cara ni nada yo al contrario le hablé y le dije Maribel yo no sabía”.

Después de algún tiempo, Juan José Origel se encuentra con Joan Sebastian y, a pesar de su temor por el encuentro, el cantante no le reprocha nada; al contrario, terminan compartiendo una bebida juntos.

“Y a Joan yo lo encuentro porque yo era jurado de Miss México allá en Vallarta y ahí llegó a cantar Joan Sebastian y terminando al jurado y a él me tocó de compañero. Y le dije salud que te digo… Terminamos abrazados”, reveló.

No obstante, Pepillo expresa un profundo arrepentimiento, ya que no midió la magnitud de sus palabras al revelar la infidelidad, y lamenta haber causado ese tipo de daño a Maribel.

“Te duele… No mides hasta dónde llega un comentario, no te pones a pensar que puedes destruir, pero es muy delicado. Y a mí me pasó esto con Maribel y me arrepentí como no sabes. Sobre todo, con esta mujer tan hermosa, es un ángel esa señora”, dijo.

A pesar de las circunstancias, Origel tuvo la fortuna de forjar una sólida amistad con Arleth más adelante, a quien ahora considera como a una hija.