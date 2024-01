Silvia Pinal estaría postrada en cama tras complicaciones en su salud

Desde hace algunas semanas Silvia Pinal ha mantenido preocupados a sus seguidores, ya que se mantuvo en el hospital por una serie de complicaciones derivadas de un cuadro de influenza, pese a que sus familiares aseguraron que se encontraba estable desde su casa, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la actriz estaría luchando contra ciertos problemas de salud.

La familia y equipo cercano a la famosa actriz intentó hablar con los medios para evitar cualquier tipo de especulación sobre su estado de salud, no obstante, las alarmas volvieron a encenderse tras las polémicas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante.

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal?

La mañana del pasado 30 de enero se dio a conocer el deceso de Tina Galindo, lo cual afectaría directamente a Silvia Pinal, no solo por la relación cercana que mantenían, sino también porque fue designada como su albacea.

Silvia Pinal (Fotos: Archivo Familia Pinal.)

Al respecto de los comentarios que surgieron por la muerte de la productora mexicana, Gustavo Adolfo Infante mencionó el tema sobre el estado actual de Silvia Pinal, detallando que se encuentra postrada en cama la mayoría de tiempo, ya que suele tener dificultad para hacer ciertas cosas.

“No le he avisado porque está muy delicada y a mí no me gusta. Ellas se querían muchísimo. Tina era la albacea de doña Silvia, yo sé que a Silvia no le puedo pedir eso ahorita”, comentó.

Asimismo, el comunicador explicó que tras pasar tanto tiempo en cama, Silvia Pinal podría comenzar a presentar llagas en el cuerpo, lo cual podría representar más complicaciones, tal y como ha ocurrido en otros casos.