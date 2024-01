Talina Fernández: venden sus propiedades para costear operación de su hijo Patricio Levy

Desde que en octubre de 2023 se conoció sobre el padecimiento de salud que aqueja a uno de los hijos de Talina Fernández, quien debe someterse a una intervención quirúrgica, luego de permanecer más de 10 hospitalizado, muchos son los rumores que han surgido con respecto a la necesidad de costear el tratamiento médico.

Pese a que la fallecida “Dama del buen decir”, dejó su testamento arreglado y sus bienes empezaron a ser vendidos esto no ha sido suficiente para pagar ciertas deudas que tiene la familia, incluyendo la operación del corazón de Patricio Levy de 53 años de edad.

Para el momento de su hospitalización el propio Pato Levy reconoció que la muerte de su madre, ocurrida el pasado 28 de junio, le generó el mal a su corazón.

“Tengo una arritmia que está fea, al doctor no le gusta, porque me puede dar o un derrame o un ataque cardíaco o algo, pero mírame, estoy hecho una bala y buscando la manera de operarme, ya tengo mi carnet de Nutrición y yo tengo que esperar, porque me dieron una cita para cuatro meses. Yo no me quiero morir, yo quiero seguir aquí, este rollo está muy divertido y me la estoy pasando muy bien”, dijo Patricio ante las cámaras de televisión.

Pato como también se le conoce en el mundo del espectáculo reconoció que no contaba con los recursos económicos para costear su operación, reconoció que tanto para él como para su hermano Coco la entrada de dinero se había puesto cuesta arriba :

“Está muy difícil, estamos muy solos, estamos nada más Coco y yo. Con la chamba, ha ido bajando el canal de mi mami, de repente baja, de repente se queda igual estable, Coco con sus proyectos, intentando trabajar y tener con qué vivir, mi mami dejó las casas con deudas. Dicen que cuando llueve, llueve duro”.

Los hermanos se organizaron y ofrecieron en el “Bazar Talina Fernández” algunas de las pertenencias de la fallecida presentadora de televsión, entre los objetos podían conseguirse: libros, ropa, muebles, premios, y vajillas.

Desde que Talina Fernández falleció, diversas son las hipótesis que han surgido con respecto a la situación familiar, inclusive se llegó a rumorar que Patricio y Coco se mantenían en una disputa por la herencia , posibilidad que fue negada por ambos, asegurando que respetarían la voluntad de su madre con respecto a cómo quedaron distribuidos sus bienes.