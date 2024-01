Zoe Saldaña quiere volver al universo de superhéroes pero con DC

Zoe Saldaña llega al estreno en Estados Unidos de "Avatar: The Way of Water" el 12 de diciembre de 2022, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Zoe Saldaña, conocida por su papel de Gamora en las películas de Guardians of the Galaxy, ha expresado su deseo de regresar al mundo de los superhéroes. Sin embargo, esta vez tiene en mente unirse al nuevo universo de DC creado por James Gunn.

Aunque muchos creían que los últimos momentos de Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel serían el final de su participación en el mundo de los superhéroes, parece que Saldaña está más que dispuesta a ponerse el traje de superhéroe nuevamente al revelar su interés en unirse al nuevo universo de DC creado por James Gunn

En una entrevista con ComicBook.com, Saldaña expresó:

“Sí, me encanta. Me encanta el universo de los superhéroes de cualquier tipo. Tengo hijos que están obsesionados con los cómics ahora mismo, y con los superhéroes, así que para mí formar parte de proyectos que podrán ver durante los próximos 10, 15 años de toda su vida, es un sueño para mí”.

Y concluyó: “Si nunca llega a suceder, o si sucede con otros cineastas, y no con James Gunn, o si sucede de nuevo con James Gunn, estaría muy agradecido”.

Estas nuevas declaraciones de la actriz contradicen comentarios realizados el año pasado, donde expresaba su desencanto de pertenecer a alguna franquicia, como lo hizo con Guardianes de la Galaxia, Avatar y Star Trek.

Amistad con James Gunn

Saldaña no es la única estrella de Guardians of the Galaxy que desea seguir los pasos de James Gunn fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Actores como Dave Bautista, Chris Pratt y Pom Klementieff también han expresado su interés en unirse al universo de DC de alguna manera. Los fanáticos solo pueden esperar que Gunn reúna a este querido grupo de inadaptados en su próxima reinvención de DC.

Con los recientes lanzamientos de DC, como Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom, enfrentando dificultades en la taquilla, queda por ver cómo se integrarán estas películas en el nuevo universo de DC.