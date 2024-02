Belinda es criticada por dedicarle canción a Christian Nodal, pero sus fans la defienden

Osea que el anillo que le dio Nodal a Beli era FALSO!

Osea si Christian Nodal le dedicó

"Ya no somos ni seremos"

"La Intención"

"Quédate"

"Pa olvida me de ella"

"Botella tras Bo

No veo pq Beli no le puede dedicar "Cactus" a nopal digo nodal#cactus #beli #belinda #belindacactus pic.twitter.com/7FXpymwFjy