¡Adiós Belinda!, así suena Belika y su ‘tiradera’ a Nodal

Belinda planea explotar su talento musical este 2024, es por ello que después de anunciar que firmó con una empresa importante, la artista comenzó a revelar algunos detalles de su nuevo material discográfico, el cual tocará algunos aspectos personales que han marcado su vida a nivel personal y profesional.

También te puede interesar: Belinda comparte nuevas referencias de Nodal en ‘Cactus’

Como parte de su gran regreso a la industria musical, la intérprete de “Luz sin gravedad” anunció el estreno de su nuevo tema titulado “Cactus”, mismo que tiene fuertes referencias a su polémica relación con Christian Nodal.

Belinda Belinda

La famosa cantante ha destacado dentro de la industria musical por su propuesta, no obstante, no había tenido un lanzamiento tan grande desde hace años, es por ello que ‘Cactus’ podría significar un nuevo giro en su carrera, representando el crecimiento que tuvo como artista.

Belinda hace una tiradera contra Christian Nodal

Las sospechas sobre las referencias que haría la cantante contra su expareja comenzaron desde que se dio a conocer que “Cactus” estaría compuesto de un ritmo típico de los corridos tumbados, mismo al que incursionó recientemente Christian como parte de su colaboración con Peso Pluma.

Por otro lado, el nombre estaría relacionado directamente con el cantante de regional mexicano, ya que es una de sus plantas favoritas, mismas que suele usar en algunos de sus proyectos profesionales, como videos, portadas y fotografías oficiales.

Asimismo, Belinda mostró en una parte del video oficial el tatuaje que se realizó Christian Nodal en su pecho antes de su ruptura, el cual destacaba por capturar la mirada de la cantante de 34 años, además de otros que decidió realizarse en otras partes del cuerpo.

“Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, pronuncia en una parte de la canción.