¿Cómo sería la mujer que se robe el corazón de Erik Rubín y pueda reemplazar a Andrea Legarreta?

A punto de cumplirse un año desde Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron el fin de su matrimonio en las redes sociales y luego en el programa ‘Hoy’. En medio de lágrimas, la presentadora se sinceró sobre el tema y confesó haber terminado su relación con su esposo. Sin embargo, con el tiempo y con mayor tranquilidad, ambos anunciaron que aún no planeaban divorciarse.

El cantante fue cuestionado sobre si había encontrado el amor de nuevo después de esta ruptura que sin duda dejó boquiabiertos a todos. El ex Timbiriche respondió con firmeza: “No, no ahorita no, no estoy en búsqueda de pareja”. De esta manera, también negó tener a alguien más en la actualidad y dejó abierta la posibilidad de encontrar el amor de nuevo.

Cómo sería la mujer ideal para Erik Rubín

Los más de 20 años junto a Legarreta confirman que estuvo viviendo un amor ideal y que aunque pasen los años, el mexicano seguirá rendido a sus pies. Sin embargo, no hay quien descarte la posibilidad de que Rubín se aviente a dar su corazón a alguien más.

Es que según ciertos rumores, la mujer que podría ser candidata como nueva pareja del también actor estaría en el mundo del espectáculo. Se puede decir que entre castaño, negro o rubio pudiera ser el color del cabello de la susodicha, piel clara y de su tamaño. Es que el ex de Andrea resulta que ha tenido más encuentros románticos que quedaron registrados en la historia de su vida como: Mariana Garza, María Conchita Alonso, Thalía y Salma Hayek. Sin embargo, su relación más escandalosa fue con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes se enfrentaron en su amor y llegaron a pelear.

¿Crees que este año tenga nueva compañera?; el tiempo lo dirá.