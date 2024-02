Exponen los peores tratos que Belinda soportó de Nodal

Belinda se ha posicionado en las tendencias del momento tras el estreno de su sencillo ‘Cactus’ el cual ha sido dedicado a su ex pareja Christian Nodal. Aunque por dos años se pensó que era ella la “mala del cuento”, la acntante se encargó de desenmascarar a su ex.

Aunque la cantante permaneció en silencio por tanto tiempo ha decidido regresar a los micrófonos y contar su verdad, por lo que la letra de su nuevo sencillo ha causado gran polémica al confirmar que Nodal no la trataba como muchos pensaban.

Exponen los destratos de Nodal a Belinda

“No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, fue uno de los dardos de la también actriz al ranchero.

+ “Nunca fue lo que mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas” wow (una de las partes fuertes) recordemos que cuando todavía andaban, se difundió un video en el que Nodal se molesta con Belinda cuando tocaba con una cuchara un plato en su cumpleaños. pic.twitter.com/32GpyAMOZT — Emmanuel Hernández (@emmanuelhdz_mx) February 1, 2024

Tras el lanzamiento, internautas se han encargado de revivir algunos videos que se volvieron tendencia hace unos años atrás donde se puede ver los maltratos que sufría Belinda por parte de Nodal, pese a que aparentaban tener una linda relación.

Es por ello que muchos han decidido demostrar que sus palabras son ciertas al exponer como en una de sus cenas en un lujoso restaurante, durante un cumpleaños del intérprete, Belinda toma una cuchara para cantarle con alegría ‘Las mañanitas’ y la hace sonar con un plato; el gesto no fue del agrado de Christian tras voltear a verla con cara de enojo y detenerle la mano frente a todos.

“Nunca fue lo que mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas” wow (una de las partes fuertes) recordemos que cuando todavía andaban, se difundió un video en el que Nodal se molesta con Belinda cuando tocaba con una cuchara un plato en su cumpleaños”, recordó un usuario junto al video del polémico y desagradable momento.

De igual manera, expusieron como en varias oportunidades insultaron a Belinda gritando “Beli, beli, ching*s a tu madre” y este nunca la defendió.

Como chillan con que Belinda debería dejar el tema de nodal pq ya pasaron dos años. Pero se les olvida que el vato dejaba que sus fans corearan "Beli, beli, ching*s a tu madre" en sus conciertos, y jamás les puso un alto. Ni si quiera cuando lo hacían en su propia cara👇👇👇 pic.twitter.com/j8K5DyOYmp — 𝓨𝓪𝓭𝓲¹¹🪷BELIEVE IN CHECO & PIASTRI SUPREMACY🪷 (@SNSDEIDADES) February 1, 2024

“Como chillan con que Belinda debería dejar el tema de nodal pq ya pasaron dos años. Pero se les olvida que el vato dejaba que sus fans corearan “Beli, beli, ching*s a tu madre” en sus conciertos, y jamás les puso un alto. Ni si quiera cuando lo hacían en su propia cara”, expuso otra usuaria.