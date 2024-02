Heidi Klum expone su vida sexual “salvaje” con su esposo y la tunden por “hablar demasiado”

Heidi Klum es una de las modelos más aclamadas de la industria de la moda y al parecer de las más afortunadas en cuanto a las relaciones íntimas. La famosa de 50 años no tiene reparo en hablar sobre su matrimonio y vida sexual con Tom Kaulitz, quien es 16 años más joven que ella, al tener 34.

Durante una entrevista en el podcast ‘Call Her Daddy’, Klum no se midió y contó detalles subidos de tono de cómo son sus relaciones íntimas con el cantante, por lo que se ha convertido en la envidia de muchas, pero también en foco de criticas.

“Mira mi pasado. No tengo un tipo. He estado con alguien calvo, muy viejo, de pelo largo, flaco. Sus personalidades también han sido muy, muy diferentes. Al final del día, lo que quieres es alguien con quien te sientas cómodo. Alguien que te haga sentir genial”, ahondó sobre sus gustos en cuanto a los hombres.

Así es la vida sexual activa de Heidi Klum con su esposo

Heidi Klum ha demostrado tener una vida sexual bastante activa con su joven esposo por lo que presume de ser “interminable, ardiente y salvaje” sus encuentros íntimos.

“He comido muchas salchichas diferentes en mi vida. Pero terminé con una alemana. Las salchichas alemanas, ¿qué puedo decir?”, sostuvo.

El ex ángel de Victoria’s Secret ha demostrado ser un ser libre y no le teme al que dirán por lo que dejó claro que lo único que tiene que hacer para excitarse es “mirar a mi marido” con quien reveló que pasa horas en el dormitorio.

El presentador se encargó de preguntarle sobre su personalidad en una escala del 1 al 10, donde 1 es una “mojigata” y 10 es un “total bicho raro”, y ella respondió con un “9″.

De igual manera, Klum mencionó que su juguete favorito a la hora de tener sexo es ‘The wand’, un vibrador que sirve para dar placer en las zonas erógenas, e incluso, mencionó que le gusta hacer uso de este tipo de herramientas en los encuentros sexuales porque de esa manera puede durar mucho más.

“Creo que es más fácil para la mujer que para el hombre durar horas, la cuestión es que el hombre tenga mucha resistencia. Porque los hombres suelen ser los que no pueden aguantar tanto tiempo. Quizá porque hay que bombear mucha sangre en un lugar determinado, por lo que siento que algunos no pueden hacerlo. Así que la clave es que no tengan esa primera… reacción para que pueda durar más. Pero muchos hombres no pueden hacer eso. Mi marido puede”, recalcó.

En cuanto a los lugares más extraños en los que ha tenido sexo, mencionó que ha sido en un avión privado y en el mar, pues según ella, el agua salada es mejor.

Las palabras de la modelo han causado gran controversia en redes sociales, pues si bien muchas la han felicitad y hasta envidiado por tener una “relación perfecta”, hay quienes consideran que habló demasiado sobre momentos que son íntimos y hasta aseguran que si hubiera sido Tom quien hablara de tal manera, lo hubieran cancelado.

“Cuando tenga marido que coja rico no diré nada pero habrán señales”, “Me vienen vibes de Samantha Jones cuando tenia al novio joven”, “Si fuera un hombre hablando así, lo estarían acusando de boca suelta”, “Heidi, demasiada información y yo solo quería que me pasarás las servilletas jajajaja”, “Razón el Tom está acabado”, han sido algunos comentarios.