¿Qué es el vértigo? El padecimiento que sufre Kate del Castillo y la tuvo semanas alejada de entrenamientos

Kate del Castillo es una de las actrices más famosas y exitosas que a sus 51 años sigue cosechando éxitos, pero un padecimiento la ha afectado en los últimos días.

Se trata del vértigo , con el que ha luchado y la ha mantenido lejos de sus entrenamientos, pero afortunadamente ha ido mejorando y decidió compartir todo con sus seguidores.

La actriz confesó que tuvo seis semanas sin hacer ejercicios por el vértigo, pero ya se ha ido recuperando y se encuentra feliz tras detectar de dónde viene.

“Después de 6 semanas de no hacer ejercicio, ya estoy de regreso, estoy muy feliz porque ya puedo controlar el vértigo, el vértigo por ahí sigue, pero ya no tan severo, así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora, estoy feliz, me siento con mucha energía”, explicó Del Castillo a través de un video en sus redes.

Y explicó de dónde viene su vértigo. “Ya entendí que mi vértigo no viene del oído, sino que viene de la mandíbula, así que tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace me desbalancee algo. Así que, pues en eso estoy, pero ya estoy de vuelta”.

Qué es el vértigo y cuáles son sus síntomas

El vértigo que padece Kate del Castillo es un trastorno del equilibrio que genera una sensación de movimiento en una persona sin que exista, es como alucinación del movimiento y puede deberse a una alteración del sistema vestibular en el oído interno.

Puedes sentir mareo, sensaciones desagradables de vacío en la cabeza, inestabilidad e inseguridad y sensación de malestar y de desmayo, además de náusea y vómito, y sudoración fría y palidez.

Lo importante al tener algunos de estos síntomas es acudir al médico para que coloque un tratamiento inmediatamente y puedas mejorar.