Pedro Sola revela cuál fue el peor regaño que recibió de Pati Chapoy

A pesar de haber iniciado ‘Ventaneando’ hace 28 años junto a Pati Chapoy, Pedro Sola ha experimentado reprimendas por parte de la conductora principal del programa. Durante una entrevista para el canal de YouTube de la producción de TV Azteca, recordó el que considera como el “peor” regaño recibido.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Durante un programa especial para sus seguidores en su canal de YouTube, Pedro respondió a la pregunta de cuál ha sido la “peor” llamada de atención que ha recibido de su amiga y colega.

“Yo trabajaba aquí y le respondía al director general, entonces el director general me preguntó, cuando recién regresó Atala (Sarmiento) de Houston del primer matrimonio fallido, le habían pasado unas cosas horribles”, dijo.

“El director general me pregunta por correo que a mí qué me parecía que Atala estuviera y le dije que era una buena conductora, pero que estaba en una situación emocional que tenía que recuperarse”, continuó el conductor.

A pesar de que esta situación fue conocida por Pati Chapoy, no resultó favorable para Pedro. “Tal pareciera como si hubiera sido el que reportó tal cosa y no fue así”.

Ante el comentario, Rosario Murrieta le cuestionó a su compañero si había aclarado la situación a lo que este indicó que no. En medio de la conversación, Pati Chapoy sorprendida le dijo a Pedrito que ella no recuerda nada.

“Reuniste a toda la producción en tu oficina, me has puesto una regañada y me suspendiste una semana”, recordó el conductor.

“Pero de la calumnia algo queda. Si no queremos que alguien sepa algo, no hay que contárselo a Peter, de pronto es comunicativo”, intervino Ricardo Manjarrez.

“Prefiero a veces que no me cuenten las cosas”, coincidió el presentador de televisió.