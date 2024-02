Yalitza Aparicio estrena su faceta de entrevistadora: Lo hace a lo grande con Eugenio Derbez y su película “Radical”

Desde que Yalitza Aparicio dio sus primeros pasos en el cine en 2018 como protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón, su carrera dio un salto gigantesco. La revista Time la clasificó como “la mejor actuación de 2018″ y en 2019 la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Sí, de ser una total desconocida a crecer y convertirse en la profesional que es hoy, una actriz que fue nominada a los Premios Oscar, que luego se convirtió en modelo de prestigiosas revistas y marcas reconocidas y el rostro que defiende a los pueblos indígenas en cualquier lugar del mundo que la invitan como conferencista.

Nacida en Oaxaca, México, y con una carrera artística muy exitosa, ahora Yalitza inicia una nueva etapa en su vida profesional y lo hace como entrevistadora para People con uno de los personajes más importantes de la industria del entretenimiento en México, Eduardo Derbez, quien estrena su película Radical.

Radical la historia de un maestro, la profesión de Yalitza

El pasado 26 de enero, Eugenio Derbez estrenó la película Radical que se convirtió en la más taquillera en cines.

Una historia basada en la vida real del maestro Sergio Juárez, un hombre humilde que despierta el potencial de sus alumnos y quien mejor para entender el drama de los educadores que la propia Yalitza, quien es maestra de profesión.

Radical es una cinta optimista y esperanzadora para la educación, esta producción de ViX ha ganado varios galardones en diferentes festivales de cine, entre ellos en Sundance, reseña la revista Caras.

Aparicio conversó con Derbez sobre el proyecto. “Es muy conmovedor ver la historia de un maestro que tiene vocación”, dijo la actriz quien le preguntó a Eugenio sobre cómo llegó a la historia de Sergio y Paloma.

“En el 2012 vi en las noticias que estaban hablando de una niña que creció en un basurero y que a las 12 años ya era considerada como una niña genio, ahí es donde me di cuenta que quería saber más de esa historia, después cuando me mudé a Estados Unidos empecé a buscar historias y se nos acercó el periodista que tenía los derechos y ahí me enteré que detrás de Paloma estaba este maestro”, comentó Eugenio.

Ayudar a los niños que participaron del film

Además del éxito en taquilla de la película, Eugenio busca ayudar a los niños que pertenecen a escuelas en situación vulnerable, por lo que contactó a una fundación que en conjunto equipará las escuelas para que los alumnos tengan recursos para estudiar.

Yalitza se le vio muy segura de sí misma y destacando por sobre todas las cosas el respeto que le tiene a la figura y trayectoria de Derbez, quien contó, entre otros detalles, como la película fue mágica porque los niños que participaron, ninguno es actor, así que el rodaje fue muy natural y duró dos meses y medio.